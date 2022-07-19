Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю завершил карьеру

Ханю — двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании, он побеждал в Сочи-2014 и Пхенчхане−2018; на Играх-2022 в Пекине занял 4-е место.

Японец дважды побеждал на чемпионатах мира, всего на его счету 7 медалей ЧМ (2−3−2). Он чемпион четырех континентов-2020 и победитель командного ЧМ-2017, четыре раза выигрывал финал Гран-при и шесть раз становился чемпионом Японии.

За карьеру установил наибольшее количество мировых рекордов в мужском катании (19) с момента введения судейской системы ISU в 2004 году.