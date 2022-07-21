Самурай с плюшевым медвежонком. Как Ханю стал легендой фигурного катания

Хотя в шоу он еще долго будет востребован и сможет прокормить несколько поколений продюсеров.

Ханю уходит в ранге двукратного олимпийского чемпиона. Удивительно, но чемпионаты мира Юдзуру тоже выигрывал всего два раза, а чемпионат четырех континентов — один. Титулы не были самоцелью для японского фигуриста. Он первым приземлил четверной риттбергер на турнире в Монреале в 2016 году, первым преодолел планку в 100 баллов в короткой программе, 200 — в произвольной, 300 — по сумме двух. Установил наибольшее количество мировых рекордов в мужском одиночном катании с момента введения новой судейской системы, но самое главное — всегда собирал аншлаги на трибунах.

При распределении фигуристов по этапам Гран-при организаторы бились за то, чтобы заполучить Ханю. Знали, что это гарантирует приток в город несколько тысяч японских фанатов. Осенью 2018 года китайский этап перенесли в Хельсинки. В столице Финляндии реально были огромные проблемы со свободными номерами в гостиницах. На финалах Гран-при в Барселоне и Марселе продавали билеты на тренировки Ханю, у касс стояли очереди.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--3f511091b3dc5cdd563d" data-vnd="3f511091b3dc5cdd563d" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=3f511091b3dc5cdd563d" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Победа без оваций

Его первый выход в высший свет фигурного катания не слишком запомнился, хотя на своем дебютном взрослом чемпионате мира в 2012 в Ницце, будучи уже чемпионом мира среди юниоров, он стал бронзовым призером. Впереди были только канадец Патрик Чан и соотечественник Дайсуке Такахаси. Запомнились, скорее, нестандартные для японского фигуриста программы, поставленные Натальей Бестемьяновой и Игорем Бобриным. Короткая — на музыку Александра Скрябина, произвольная — на саундтрек к «Ромео и Джульетте».

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Сам Ханю напоминал тогда то ли гадкого утенка из андерсеновской сказки, то ли эдакую японскую копию Джонни Уэйра. Да и сколько таких мальчиков из Страны восходящего солнца появлялось тогда чуть ли не каждый год?! Пожалуй, именно дебютный сезон, а точнее — его окончание, стал переломным в судьбе будущего двукратного олимпийского чемпиона. В апреле он отправился в Торонто к Брайану Орсеру. Сам по себе этот трансфер еще не сулил больших побед. Если не верите, спросите у Евгении Медведевой.

Только с Ханю многое у Орсера получилось. Японский фигурист органично смотрелся в постановках американских и канадских хореографов, с каждым годом усложняя элементы и добиваясь максимальной выразительности. Хотя первую олимпийскую победу Юдзуру триумфальной можно назвать с большой натяжкой. В короткой программе он продемонстрировал такой же контент, какой еще Евгений Плющенко в Турине и даже Солт-Лейк-Сити показывал. Четверной тулуп, тройной аксель и каскад тройной лутц — тройной тулуп.

Российская публика, переживавшая в Сочи триумф и трагедию Плющенко, викторию в командном турнире, сенсационную победу Аделины Сотниковой над Ю-На Ким, практически не заметила Ханю. Даже слегка снисходительно приняла олимпийского чемпиона, который в произвольной программе упал дважды — с четверного сальхова и тройного флипа. Своей фишкой Юдзуру сделал тогда два каскада с тройным акселем.

Маленький медвежонок

Некоторые мастера образных сравнений называли олимпийского чемпиона Сочи самураем на льду. Такое определение может подходить для кого угодно, от Такахаси до Юмы Кагиямы, но не для Ханю. Он, скорее, напоминал ребенка, который смотрит на мир большими глазами и искренне радуется самым простым вещам. Неизменным спутником при этом был плюшевый медвежонок.

Во время финала Гран-при в Марселе организаторы оборудовали пресс-центр рядом с разминочной зоной спортсменов. Никаких секьюрити, а иногда даже тренеров рядом. Можно было заглянуть в закулисье фигурного катания, куда обычно журналистам не проникнуть.

Когда наблюдал за Медведевой или совсем юной Алиной Загитовой, уже тогда отрабатывавшей свое знаменитое адажио из «Дон Кихота» для юниорского финала, видел заряженного на борьбу чемпиона. Для учениц Этери Тутберидзе не было ничего, кроме первого места. Ханю с плюшевым медвежонком, в одиночестве сидевший в закуточке, вызывал желание подойти и погладить его по голове. Он напоминал кого угодно, но только не олимпийского чемпиона.

Тренировавшийся в одной группе с японским фигуристом испанец Хавьер Фернандес, дважды подряд обыгравший Ханю на чемпионатах мира, утверждал:

«Мы не соперничаем на тренировках. С Юдзуру это просто невозможно».

Второе золото

Вторые и третьи места на чемпионатах мира Ханю воспринимал абсолютно спокойно, а вот на олимпийский сезон настрой у триумфатора Сочи был особый. Его произвольная программа Seimei, которую поставил Шэ-Линн Бурн еще двумя годами ранее, заиграла новыми красками.

Да и контент отличался от сочинского. В короткой — два четверных, включая один в каскаде во второй части, в произвольной — четыре. Плюс каскад тройной аксель — ритбергер — тройной сальхов. Можно много рассуждать о том, что золото Пхенчхана стало подарком от Натана Чена, выигравшего произвольную программу, но не послушавшего Рафаэля Арутюняна и неоправданно рискнувшего в короткой. Однако история не терпит сослагательного наклонения.

После второй олимпийской победы популярность Ханю взлетела на космическую высоту. На этапе Гран-при в Хельсинки организаторы выводили Юдзуру из пресс-центра окольными путями. У входа выстроилась очередь за автографами, состоявшая из нескольких сотен человек. В это время на льду выступали блестящие фигуристы во главе с Загитовой. Однако приехавшие японские фанаты жаждали только одного — автографа кумира. И еще бросить на лед плюшевого мишку.

За Ханю ездили и целые бригады японских журналистов. Причем в Хельсинки одна из них захватила переводчицу с русского. С одной единственной целью: попросить российских спикеров сравнить две программы «Памяти Нижинского» в исполнении Плющенко и Ханю. Сам российский чемпион говорил, что в начале сезона японский чемпион советовался с ним, стоит ли брать ту же музыку в аранжировке Эдвина Мартона.

Сравнивать две эти блестящие программы сложно. У Плющенко это была настоящая балетная миниатюра на льду, поставленная танцовщиком Мариинки Юрием Смекаловым, у Ханю — добротная работа Шэ-Линн Бурн с гораздо более сложным контентом. Кстати, японских коллег такое сравнение вполне устроило. В качестве ответной любезности попросил рассказать, в чем же заключается феномен Ханю, почему его так обожает публика. Журналисты ответили: «Мы просто его любим».

Переводчица добавила, что японцы обязательно должны сотворить себе кумира, которому будут поклоняться. Это не стало открытием. На все соревнования по фигурному катанию болельщики обязательно приходят с флагами стран, которые представляют выбранные ими кумиры, и развешивают во дворцах спорта громадные баннеры. А тут еще и свой двукратный олимпийский чемпион, для которого вся жизнь — это фигурное катание. Он преображается на льду, а после финального поклона помогает собирать плюшевых медвежат.

Вечный чемпион

После триумфа в Пхенчхане Ханю было непросто находить мотивацию для новых побед. Далеко не случайно в первый послеолимпийский сезон он решил взять музыку из едва ли не лучшей программы Плющенко. Двукратный олимпийский чемпион не боялся неизбежных сравнений. Шансов стать трехкратным у Ханю было мало. Великолепный Чен обрел еще и чемпионский опыт. Только Юдзуру нашел для себя новую мотивацию, вознамерившись стать первым спортсменом, исполнившим на соревнованиях четверной аксель.

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Это не была авантюра в стиле Артура Дмитриева — младшего. На чемпионате Японии Ханю был очень близок к осуществлению своей мечты, но приземлился на две ноги и с недокрутом. Судьи засчитали аксель как тройной. В Пекине Юдзуру не изменил себе. Не справившись с четверным сальховом в короткой программе, перед произвольной он занимал лишь восьмое место. Кто бы еще в такой ситуации стал рисковать? Ханю же пошел на четверной аксель. Снова не докрутил, снова упал, но в протоколах появилась отметка: «4А». Упал Юдзуру еще и с четверного сальхова, заняв в произвольной программе третье место и общее — четвертое.

Разве это как-то повлияло на всенародную любовь к фигуристу в Японии и во всем мире? Он мог бы спокойно откататься еще один олимпийский цикл, но предпочел сосредоточиться на творчестве. Когда живешь в своих программах, придумываешь образы и костюмы, судейские баллы не имеют значения. По количеству фанатов и их любви Ханю — чемпион.