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12:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Мастер-класс Трусовой в Стокгольме отменили из-за рекомендации шведской федерации

Мастер-класс серебряного призёра ОИ-2022 в женском одиночном катании Александры Трусовой в Стокгольме (Швеция) отменили вследствие рекомендации со стороны шведской федерации фигурного катания.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает Sport24, ссылаясь на заявление компании Loop Sport, ответственной за организацию мастер-класса. Изначально планировалось, что мероприятие пройдёт в конце августа.

«С глубоким сожалением вынуждены отменить TRU2.OVA в этом году. Шведская федерация фигурного катания порекомендовала пока не заниматься этим проектом, поэтому принимающий клуб вынужден отказаться от этого, несмотря на то что мисс Трусова приезжает в Швецию как индивидуальная спортсменка со знаниями, которым многие стремятся научиться.

Александра займёт свое место в мировой истории, поскольку она вывела женское фигурное катание на новый уровень, совершив мирную революцию. Она родом из России, но принадлежит миру прогресса и будущего человечества. Более того, она никогда не была вовлечена ни в один политический проект, сосредоточившись ТОЛЬКО на том, чем занимается в жизни, — искусстве фигурного катания. Мы надеемся, что сможем снова пригласить вас всех, когда мир позволит всем спортсменам объединиться в мире и дружбе. Это время скоро наступит, мы верим», — отмечается в заявлении Loop Sport.

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