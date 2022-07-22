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17:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стала известна миллионная прибыль компании Тутберидзе за минувший год

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Чистая прибыль компании тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе «Тим Тутберидзе» за 2021 год составила 6,8 миллиона рублей, следует из данных государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности ФНС России.

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Источник: Спорт РИА Новости

Тутберидзе зарегистрировала общество с ограниченной ответственностью «Тим Тутберидзе» 17 марта 2021 года. За первый год работы компания выручила 10 миллионов рублей. Чистая прибыль составила 6,8 миллиона. На текущий момент бухгалтерский баланс организации составляет 8,7 миллиона рублей.

Тутберидзе за свою тренерскую карьеру подготовила олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира и серебряного призера Олимпиады Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Анну Щербакову, вице-чемпионку Игр Александру Трусову, чемпионку Европы Алену Косторную, олимпийскую чемпионку Камилу Валиеву.

В 2020 году Тутберидзе была признана лучшим тренером по версии Международного союза конькобежцев (ISU).

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