Стала известна миллионная прибыль компании Тутберидзе за минувший год

Тутберидзе зарегистрировала общество с ограниченной ответственностью «Тим Тутберидзе» 17 марта 2021 года. За первый год работы компания выручила 10 миллионов рублей. Чистая прибыль составила 6,8 миллиона. На текущий момент бухгалтерский баланс организации составляет 8,7 миллиона рублей.

Тутберидзе за свою тренерскую карьеру подготовила олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира и серебряного призера Олимпиады Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Анну Щербакову, вице-чемпионку Игр Александру Трусову, чемпионку Европы Алену Косторную, олимпийскую чемпионку Камилу Валиеву.