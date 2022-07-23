Как тренеры по фигурному катанию уезжают из России и готовят иностранных чемпионов

В начале июня 2022 года американский журналист Дэйв Лиз заявил о желании российского тренера Этери Тутберидзе переехать на работу в США. В России в это не поверили: у специалиста слишком большая и хорошо организованная группа в Москве, да и сама она никогда не говорила о подобных планах. В итоге развития эта история не получила. Но ведь отечественное фигурное катание знает немало примеров, когда успешные тренеры действительно выбирали для работы другую страну — то из-за лучших условий для учеников, а то и просто из-за зарплаты. Как выдающиеся специалисты уезжали за границу и выращивали там чемпионов — в материале «Ленты.ру».

«Заработал там столько, что решил остаться»

Олимпийские игры в Пекине стали звездным часом для американского одиночника Нэйтана Чена: он завоевал золото, не оставив соперникам ни единого шанса. К победе его привел бывший советский тренер Рафаэль Арутюнян, который сегодня является одним из лучших специалистов США.

Арутюнян родился в Тбилиси, оттуда переехал в Ереван, а дальше, в середине 1980-х, перебрался в Москву, где проработал 18 лет. Однако нужда заставила искать варианты продолжения карьеры за рубежом, и в 2000 году тренер решил отправиться в Америку. «В Москве зарабатывал 200 долларов в рублевом эквиваленте, а тратить нужно было тысячу. Туда поехал исключительно из шкурных интересов и сразу же стал зарабатывать достойные деньги», — рассказывал он.

Поехал один раз, заработал столько, что хватило на все, и решил там остаться. Я сразу стал получать очень много, я зарабатывал, наверное, десять тысяч долларов в месяц. Где-то в районе 30−40 тысяч вышло за три-четыре месяца, и я решил, что буду продолжать работать. Рафаэль Арутюнян

Обосновался специалист в Калифорнии: сначала работал в Ice Castle International Training Center, потом перешел в East West Ice Palace, а нынешним его клубом является Lakewood ICE. Среди учеников Арутюняна, кроме Чена, в разные годы были такие известные спортсмены, как Мишель Кван, Саша Коэн, Мао Асада, Сергей Воронов, Адам Риппон, Эшли Вагнер.

В том же штате Арутюнян живет до сих пор, а в 2019 году он получил американское гражданство. Возвращаться в Россию специалист не планирует, хотя тесную связь со страной не отрицает и от российского паспорта не отказывается. «Что должно случиться [чтобы я вернулся]? Ну, какой-нибудь спортсмен должен появиться. Хотя это как-то не сходится с моей энергией, я уже старый стал. Мне 63, это много, я в работе долго. Это вот, знаете, загореться чем-то и начать работать. Я очень хотел бы, конечно, посотрудничать с кем-то из российских ребят. Я должен, понимаете, да? Чувствую, что должен», — говорил он в 2021 году.

«Ходила и всех спрашивала: вам не нужна помощь?»

Марина Зуева — бывшая советская фигуристка, которая выступала в танцах на льду в паре с Андреем Витманом. Тренировался дуэт у Елены Чайковской, а наивысшим их достижением стала бронза чемпионата СССР в сезонах-1975/1976 и 1976/1977.

После завершения спортивной карьеры Зуева стала работать хореографом в ЦСКА. Она ставила, в частности, программы для Екатерины Гордеевой и Сергея Гринькова — двукратных олимпийских чемпионов. Однако ближе к распаду СССР с работой стало трудно, и Зуева уехала в Канаду по приглашению.

Позднее тренер рассказывала: «Работы не было. Я ходила и всех спрашивала: вам не нужна помощь? Может быть, я вам помогу? И так мне было в это время неловко, так я неуютно чувствовала себя… Думала, хоть обезьянку бы какую дали, я животных так люблю, я бы ее научила чему-нибудь. Вообще у всех был тогда такой стресс или, может быть, предстрессовое состояние. Все чувствовали, что ситуация в экономике тяжелая и что-то такое предстоит… И когда позвали в Канаду, я сразу же решила уехать. И очень быстро там адаптировалась».

В 2002 году из Канады Зуева переехала в Детройт (США), где на тот момент с танцевальными дуэтами работал другой выходец из Союза Игорь Шпильбанд. Несколько лет они тренировали в тандеме в Arctic Figure Skating Club, причем довольно успешно.

Среди известных фигуристов, с которыми работали Зуева и Шпильбанд, были звездные канадцы Тесса Вертью и Скотт Мойр и американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс.

Через 10 лет сотрудничества дороги специалистов разошлись: Шпильбанда уволили из клуба. По одной версии, им были недовольны его же подопечные, по другой — случился конфликт с Зуевой. Для Шпильбанда это был тяжелый удар, но после переезда в небольшой город Нови он продолжил работу. Спустя годы он известен российскому зрителю в первую очередь как бывший наставник российского дуэта Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Зуева сейчас также работает в США. В предолимпийских сезонах она тренировала, в частности, российскую спортивную пару Евгению Тарасову и Владимира Морозова. Правда, из-за логистических сложностей им пришлось прекратить сотрудничество, и спортсмены попросились в группу Тутберидзе в Москве.

Да, я представитель русской школы. И воспринимают меня как русского тренера. Марина Зуева хореограф и тренер

«Мы фанатики и можем работать везде»

Наталья Линичук и Геннадий Карпоносов — советский танцевальный дуэт, олимпийские чемпионы 1980 года. К началу 1990-х они, будучи парой не только на льду, но и в жизни, стали тренировать. Однако возможностей реализовать себя было мало: у специалистов отняли лед в Москве, и им вместе с учениками пришлось переехать в США. Они устроились на каток в Университете Делавэра, а позже перешли в The IceWorks Skating Complex в Астоне, Пенсильвания.

Российские фигуристы не уезжали бы за рубеж, будь у них нормальные условия для подготовки дома. Мы благодарны Делавэрскому университету в США, приютившему мою группу. Наталья Линичук

«Нужны условия для работы. Мы фанатики и можем работать везде. Я скольких людей из фигурного катания знаю: бросали, уходили и возвращались все равно куда — был бы спрос. В Америке он есть. И на русских тренеров и фигуристов тоже», — отвечала Линичук на вопрос о потенциальном возвращении на родину.

Учениками Линичук и Капроносова в разные годы были чемпионы самых престижных турниров Оксана Грищук и Евгений Платов, Ирина Лобачева и Илья Авербух, Татьяна Навка и Николай Морозов, Анна Семенович и Роман Костомаров (и недолго — Татьяна Навка и Роман Костомаров), Оксана Домнина и Максим Шабалин, Албена Денкова и Максим Ставиский и другие.

Правда, в 2014 году стало известно о разводе пары и переезде Капроносова обратно в Россию. Он стал старшим тренером национальной команды в танцах на льду. Линичук же остается в Америке и консультирует танцевальные дуэты и одиночников.

«Потихоньку ввожу русскую дисциплину»

Ангелина Туренко, которую считали одним из наиболее перспективных российских специалистов, переехала из Санкт-Петербурга в Италию совсем недавно, в 2021 году. Сейчас 33-летний тренер работает в клубе фигурного катания Young Goose Academy, который находится в коммуне Энья.

Причина отъезда — личные обстоятельства: в сентябре 2020-го Ангелина вышла замуж за итальянского шеф-повара Джованни Риччиарделлу.

В бытность фигуристкой Туренко входила в юниорскую сборную России и даже побеждала на Европейском юношеском олимпийском фестивале в сезоне-2004/2005. На взрослом уровне, правда, высоких результатов добиться сразу не удалось, и в 2007-м спортсменка решила завершить карьеру. Вскоре она стала работать с детьми в группе олимпийского чемпиона Алексея Урманова, а в 2015-м начала самостоятельную тренерскую деятельность.

В разное время у Туренко тренировались победитель этапов мировой серии среди юниоров Анастасия Губанова, призер этапов Гран-при среди юниоров Елизавета Нугуманова и серебряный призер юниорского ЧМ Серафима Саханович.

Сейчас Ангелина является наставником топовых итальянских одиночников: Даниэля Грассля, серебряного призера чемпионата Европы-2022, и Габриэле Франджипани, бронзового призера национального чемпионата.

Потихоньку ввожу русскую дисциплину. Работаем над этим. Ангелина Туренко

По словам Туренко, в итальянской и российской системе подготовки много схожего, хотя есть и различия. В частности, на новом месте работы тренер так же следит за весом фигуристов и общается с родителями, объясняя им тонкости построения рациона. Из непривычного: со спортсменами в итальянском клубе занимается тренер по йоге. «У ребят пару раз в неделю класс йоги. Это и успокаивает их, и заряжает, развивает гибкость. Хореография тоже есть, но йога отдельно. В России тоже кто-то использует йогу, но это как что-то дополнительное, не все этим занимаются», — объяснила специалист.

В интервью 2021-го тренер рассказывала также, что часто бывает в России, хотя в Европе чувствует себя более чем комфортно. «Мне все здесь нравится, легко адаптировалась», — утверждала она. Также Туренко назвала цель в работе — домашняя для Италии Олимпиада-2026. И, кажется, она вполне сможет повезти туда не одного своего ученика.