Валиева призналась, что плакала каждый день в конце Олимпиады в Пекине

«На короткую программу в личных соревнованиях я выходила и знала, что очень много людей в меня верят и любят. Все равно на Олимпиаде было очень пусто, но ты чувствуешь поддержку, и в конце немного даже появились эмоции. Но в произвольной программе даже на обычных стартах, чемпионате России, Европы ты выходишь на произвольную с непониманием.



Я почему-то не смогла на Олимпиаде понять, что очень много людей меня поддерживают. Почему-то именно я подумала, что я одна. Для меня это плохо. Я уже встала в начальную позу, было видно по моим глазам, наверное, что страх меня окутал.



На короткой программе ты порхаешь, в произвольной, увы, это не удалось мне почувствовать. Хочу сказать — правда, большое спасибо. Я плакала каждый день, потому что видела очень много поддержки. Просто спасибо», — сказала Валиева и не смогла завершить фразу из-за эмоций.