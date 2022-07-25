«Будем как звери»: появилась запись беседы Тарасовой с Тутберидзе

«Нас отстраняли когда-то давно. Но никогда такого не было, такой безнадеги никогда. Они не слышат ничего. Не понимаю, за что вот таких деток снимают с соревнований. Я им писала туда. За что? Вот такие вот крошки могут уже у всех выигрывать, а они хотят, чтобы русские немного успокоились. Когда нас выпустят, мы будем вообще как звери, все унесем», — сказала Тарасова во время беседы с тренером Этери Тутберидзе на предсезонном сборе в Новогорске, видеозапись которой опубликована на сайте Первого канала.