«Будем как звери»: появилась запись беседы Тарасовой с Тутберидзе
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российские фигуристы завоюют все медали, когда смогут вернуться на международные соревнования, заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российские фигуристы завоюют все медали, когда смогут вернуться на международные соревнования, заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, оно будет действовать до особого уведомления.
«Нас отстраняли когда-то давно. Но никогда такого не было, такой безнадеги никогда. Они не слышат ничего. Не понимаю, за что вот таких деток снимают с соревнований. Я им писала туда. За что? Вот такие вот крошки могут уже у всех выигрывать, а они хотят, чтобы русские немного успокоились. Когда нас выпустят, мы будем вообще как звери, все унесем», — сказала Тарасова во время беседы с тренером Этери Тутберидзе на предсезонном сборе в Новогорске, видеозапись которой опубликована на сайте Первого канала.