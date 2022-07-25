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18:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Будем как звери»: появилась запись беседы Тарасовой с Тутберидзе

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Российские фигуристы завоюют все медали, когда смогут вернуться на международные соревнования, заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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Источник: Спорт РИА Новости

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) 1 марта на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах. В июне конгресс ISU утвердил это решение, оно будет действовать до особого уведомления.

«Нас отстраняли когда-то давно. Но никогда такого не было, такой безнадеги никогда. Они не слышат ничего. Не понимаю, за что вот таких деток снимают с соревнований. Я им писала туда. За что? Вот такие вот крошки могут уже у всех выигрывать, а они хотят, чтобы русские немного успокоились. Когда нас выпустят, мы будем вообще как звери, все унесем», — сказала Тарасова во время беседы с тренером Этери Тутберидзе на предсезонном сборе в Новогорске, видеозапись которой опубликована на сайте Первого канала.

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