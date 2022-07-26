Медведева рассказала о самом большом гонораре в карьере

«По-моему, за первое место на чемпионате мира я заработала 24 тысячи долларов. Немаленькие деньги, но долго на них не проживешь», — поделилась Медведева. Она отметила, что зачастую спортсмены не задумываются о призовом фонде турниров и сконцентрированы только на достижении победы.