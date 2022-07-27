Медведева де-факто объявила о завершении карьеры. А она могла еще посоревноваться

Хотя ни Алина Загитова, ни Евгения Медведева официально не завершали свои карьеры, серебряная призерка Олимпиады по крайней мере признала, что в ближайшее время выступать не планирует. Позицию она озвучила четче, чем Алина, так что слова ниже можно считать практически объявлением о завершении выступлений как спортсменки — по меркам нашего фигурного катания уж точно.

Чувствует почву под ногами

В интервью Forbes Медведева сформулировала отношение к соревнованиям следующим образом:

— Что с соревновательной карьерой? Я, правда, давно уже не выступала, пока что сконцентрирована на других вещах. Но никогда не говори «никогда», потому что жизнь меняется на 180 и даже 360 градусов. Поэтому я никогда не говорю «никогда», зареклась, потому что всё может быть. Но сейчас пока что не планирую выступать дальше. Мне хочется чувствовать почву под ногами, я ее сейчас чувствую, по ней хорошо иду, и спасибо на этом. У меня сейчас всё более-менее хорошо, и меня это устраивает.

Тут каждый из нас может помечтать, что должно произойти для разворота жизни на 180 градусов и возвращения Медведевой, учитывая ее травмы. Но скорее всего, Евгения как спортсменка до мозга костей действительно еще хотела бы посоревноваться. Как-то она уже говорила, что хотела бы кататься до 38 лет.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--271781610f1fca4b194b" data-vnd="271781610f1fca4b194b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=271781610f1fca4b194b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Для Медведевой нужен свой турнир

Ситуация с Медведевой лишний раз ставит вопрос ISU о разнообразии форматов и проведении шоу-турниров для ушедших из большого спорта фигуристов. Раньше чемпионаты мира среди профессионалов были значимым событием, теперь их в принципе нет.

В футболе экс-футболисты больших клубов уходят в МЛС или чемпионат Индии или играют в пляжный или индор-футбол. В автогонках бывшие пилоты «Формулы-1» потом еще много лет пылят в других сериях. В фигурном катании уход из спорта означает, что ты больше никогда не выйдешь на старт соревнований — разве что в «Ледниковом периоде».

Хотя представьте, как это было бы круто — Загитова, Медведева, Сотникова, Липницкая, Радионова и Погорилая в своеобразном чемпионате России среди профессионалов? Ким Юна и Мао Асаду сейчас уже вряд ли пригласишь, но и без того идея жизнеспособная. И самое время ее воплощать.

Тот же самый вопрос встает вокруг ухода Юдзуру Ханю и Нэйтана Чена, которого нет в списках участников Гран-при. Спонсоры ISU уходят (на чемпионате мира-2019 их было 11, на последнем уже 8), а такие имена могли бы их удержать. Ну, раз не хотят за рубежом, нужно экспериментировать у нас.

Кто следующий за Медведевой?

Сейчас же последним турниром Медведевой является чемпионат России, состоявшийся в конце 2019 года в Красноярске, с загадочным снятием из-за сломанных коньков. Насколько я знаю, не все фигуристы поверили в эту версию. Так или иначе, за Медведеву в любом случае обидно, ибо она могла догнать Александру Трусову в случае выхода на старт и чистого проката. И тогда, быть может, карьера пошла бы по совсем другой траектории. Хотя здоровье, особенно спортсмена, все равно не купишь.

В ближайшие годы через вопрос о завершении карьеры пройдет следующее поколение наших одиночниц — Щербакова, Тарасова, Косторная, да и Валиева. Так, например, до сих ничего не известно о программах Анны. Понятно, что у нее и без того напряженный график. Но наблюдая косвенные признаки, появляется ощущение, что она до конца свое будущее не определила. Новому сезону «Гран-при» в России она очень нужна, но нужен ли ей такой сезон?