РУСАДА в ближайшее время проведет слушания по делу Валиевой

Сборная России, в составе которой выступала Валиева, выиграла золото Олимпиады в командном турнире в феврале 2022 года. Сразу после этого стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года оказалась положительной. Спортивный арбитражный суд (CAS), несмотря на апелляции Международного олимпийского комитета, Международного союза конькобежцев (ISU) и WADA, допустил россиянку до личного турнира Игр.

«Иногда процессы занимают немного больше времени из-за технических деталей. Мы очень внимательно следим за ситуацией. Мы ожидаем, что в скором времени РУСАДА придется организовать слушания. Я думаю, что они сделают это в ближайшее время. Если мы будем недовольны, то мы всегда можем воспользоваться возможностью обратиться напрямую в Спортивный арбитражный суд. Дайте нам немного времени, чтобы оценить ситуацию. В этом месяце РУСАДА запросило документы и материалы, чтобы не прекращать деятельность. Они следят и, насколько я знаю, планируют организовать слушания в ближайшее время. Мы будем следить за этим», — цитирует Баньку Inside the Games.