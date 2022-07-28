Новые программы звезд русской фигурки: Валиева улетит в космос (Тарасова уже в восторге), Коляда станет сумасшедшим

Российский фигурнокатательный сезон в этом году начнется позже обычного — контрольные прокаты сборной намечены на конец сентября. О новых программах пока известно мало: например, Александра Трусова будет держать их названия в секрете минимум до осени, а Елизавета Нугуманова только на днях займется постановкой. Но все же некоторые звезды нашей сборной о своих новых образах уже сообщили.

Камила Валиева

В короткой программе Камила предстанет под саундтрек к одному из самых спорных фильмов Кристофера Нолана — «Интерстеллар». Даниил Глейхенгауз сразу сообщил, что внутри постановки зрителей ждет послание, а заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова уверена: это будет потрясающе. «Я эту музыку не встречала. Если я не встречала, то другие вообще далеки от этого. Потрясающе. И программа наверняка будет потрясающая. И когда ты ее делал, у тебя, наверное, тут прям кишки подходили», — сказала Тарасова хореографу.

Михаил Коляда

Главный катальщик страны в новом сезоне выбрал «Танго в сумасшедшем доме» Альфреда Шнитке, постановщиком выступил Илья Авербух. «Посвящаем эту программу людям, страдающим от страшного недуга. Ему были в свое время подвержены Франсиско Гойя, Врубель и многие великие», — говорит тренер фигуриста Алексей Мишин.

В короткой серебряный призер Олимпиады решил оставить «Щелкунчика».

Аделия Петросян

Дебют на взрослом уровне Аделия встретит с композицией Voilà, которая на «Евровидении» — 2021 заняла второе место.

«Послушайте меня, пока несостоявшуюся певицу, Говорите обо мне своим возлюбленным, своим друзьям, Говорите об этой черноглазой девушке и ее безрассудной мечте: Я лишь хочу сочинять и доносить до вас истории», — так начинает свою песню Барбара Прави.

Евгений Семененко

О новой короткой петербуржец рассказал еще на Кубке Первого канала — это легендарное «Адажио» Томазо Альбинони. Но вариант, показанный в Саранске, не окончательный — фигурист накатывает квад-риттбергер, усложняются заходы, появляются и другие нюансы.

А вот в произвольной Семененко удивил — зажжет под кей-поп!

Елизавета Туктамышева

Лиза, как и Семененко, представила новую короткую на Кубке Первого канала — Freedom by Giannar.

Произвольную чемпионке мира поставил Авербух, но интересно то, что музыку Бхима Юнусов написал специально для фигуристки!

Елизавета Худайбердиева/Егор Базин

Из всех ведущих дуэтов сборной о новой программе рассказали пока лишь Лиза и Егор — произвольный танец поставлен под легендарные Sweet Dreams. С постановкой ребятам активно помогала финалистка шоу «Танцы» Ева Уварова.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Oczhxe-w-vU" title="Елизавета Худайбердиева — Егор Базин: новый произвольный танец Sweet Dreams" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.