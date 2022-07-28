Новые программы звезд русской фигурки: Валиева улетит в космос (Тарасова уже в восторге), Коляда станет сумасшедшим

Текущие события
Футбол. Еврокубки
28.07
ДАК
Викингур Л
20
Футбол. Еврокубки
28.07
Крусейдерс
Базель
11
Футбол. Еврокубки
28.07
Пушкаш Академия
Витория Гимарайнш
00
Футбол. Еврокубки
28.07
Зриньски
Тирана
32
Футбол. Еврокубки
28.07
Тузла Сити
АЗ
04
Футбол. Еврокубки
28.07
Тре Фиори
Б-36
00
Футбол. Еврокубки
28.07
Осиек
Кызыл-Жар
02
Футбол. Еврокубки
28.07
Будучност
Брейдаблик
21
Футбол. Еврокубки
28.07
Хамрун Спартанс
Вележ
10
Футбол. Еврокубки
28.07
Динамо Мн
Хапоэль Беэр-Шева
01
Футбол. Еврокубки
28.07
Коньяспор
БАТЭ
20
Футбол. Еврокубки
28.07
Янг Бойз
Лиепая
30
Футбол. Еврокубки
28.07
Мура
Сент-Патрик'с Атлетик
00
Футбол. Еврокубки
28.07
Брённбю
Погонь
40
Футбол. Еврокубки
28.07
Слайго Роверс
Мотеруэлл
20
Футбол. Еврокубки
28.07
Вадуц
Копер
11
Футбол. Еврокубки
28.07
Дрита
Антверпен
02
Футбол. Еврокубки
28.07
Лачи
Петрокуб
14
Футбол. Еврокубки
28.07
Чукарички
Расинг Л
40
Футбол. Еврокубки
28.07
Шкендия
Валмиера
31
Футбол. Еврокубки
28.07
Лехия
Рапид В
12
Футбол. Еврокубки
28.07
Стяуа
Сабуртало
42
Футбол. Еврокубки
28.07
Маккаби Тель-Авив
Зиря
00
Футбол. Еврокубки
28.07
Университатя Кр
Влазния
30
Футбол. Еврокубки
28.07
ПАОК
Левски
11
Футбол. Еврокубки
28.07
Раднички Н
Гзира Юнайтед
33
Футбол. Еврокубки
28.07
АПОЭЛ
Ботев Пл
20
Футбол. Еврокубки
28.07
Нефтчи
Арис Л
30
Футбол. Еврокубки
28.07
ЦСКА Сф
ФК Македония
40
Футбол. Еврокубки
28.07
Олимпия Л
Сепси
20
Футбол. Еврокубки
28.07
Лиллестрем
СИК
52
Футбол. Еврокубки
28.07
Славия Пр
Сент-Джозефс
70
Футбол. Еврокубки
28.07
Ньютаун
Спартак Тр
12
Футбол. Еврокубки
28.07
Виборг
Судува
10
Футбол. Еврокубки
28.07
Рига
Ружомберок
21
Футбол. Еврокубки
28.07
Юргорден
Риека
20
Футбол. Еврокубки
28.07
Викинг
Спарта П
21
Футбол. Еврокубки
28.07
Левадия
Хибернианс
11
Футбол. Еврокубки
28.07
Динамо Бт
Лех
11
Футбол. Еврокубки
28.07
Маккаби Нетания
Истанбул Башакшехир
01
Футбол. Еврокубки
28.07
Эльфсборг
Мольде
12
Футбол. Еврокубки
28.07
Габала
Фехервар
21
Футбол. Еврокубки
28.07
Пайде
Арарат-Армения
00
Футбол. Еврокубки
28.07
Кишварда
Кайрат
10
Футбол. Еврокубки
28.07
Милсами
КуПС
14
Футбол. Еврокубки
28.07
Астана
Ракув
01
Все события
Фоторепортажи
16Суперкубок России: история турнира в кадрах
21Легендарный «Анжи»-2012/13. Где они сейчас?
28 июля, источник: Sport24

Новые программы звезд русской фигурки: Валиева улетит в космос (Тарасова уже в восторге), Коляда станет сумасшедшим

Без свежих шедевров наша публика не останется.

Наверх
Источник: Sport24

Российский фигурнокатательный сезон в этом году начнется позже обычного — контрольные прокаты сборной намечены на конец сентября. О новых программах пока известно мало: например, Александра Трусова будет держать их названия в секрете минимум до осени, а Елизавета Нугуманова только на днях займется постановкой. Но все же некоторые звезды нашей сборной о своих новых образах уже сообщили.

Камила Валиева

В короткой программе Камила предстанет под саундтрек к одному из самых спорных фильмов Кристофера Нолана — «Интерстеллар». Даниил Глейхенгауз сразу сообщил, что внутри постановки зрителей ждет послание, а заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова уверена: это будет потрясающе. «Я эту музыку не встречала. Если я не встречала, то другие вообще далеки от этого. Потрясающе. И программа наверняка будет потрясающая. И когда ты ее делал, у тебя, наверное, тут прям кишки подходили», — сказала Тарасова хореографу.

Михаил Коляда

Главный катальщик страны в новом сезоне выбрал «Танго в сумасшедшем доме» Альфреда Шнитке, постановщиком выступил Илья Авербух. «Посвящаем эту программу людям, страдающим от страшного недуга. Ему были в свое время подвержены Франсиско Гойя, Врубель и многие великие», — говорит тренер фигуриста Алексей Мишин.

В короткой серебряный призер Олимпиады решил оставить «Щелкунчика».

Аделия Петросян

Дебют на взрослом уровне Аделия встретит с композицией Voilà, которая на «Евровидении» — 2021 заняла второе место.

«Послушайте меня, пока несостоявшуюся певицу, Говорите обо мне своим возлюбленным, своим друзьям, Говорите об этой черноглазой девушке и ее безрассудной мечте: Я лишь хочу сочинять и доносить до вас истории», — так начинает свою песню Барбара Прави.

Евгений Семененко

О новой короткой петербуржец рассказал еще на Кубке Первого канала — это легендарное «Адажио» Томазо Альбинони. Но вариант, показанный в Саранске, не окончательный — фигурист накатывает квад-риттбергер, усложняются заходы, появляются и другие нюансы.

А вот в произвольной Семененко удивил — зажжет под кей-поп!

Елизавета Туктамышева

Лиза, как и Семененко, представила новую короткую на Кубке Первого канала — Freedom by Giannar.

Произвольную чемпионке мира поставил Авербух, но интересно то, что музыку Бхима Юнусов написал специально для фигуристки!

Елизавета Худайбердиева/Егор Базин

Из всех ведущих дуэтов сборной о новой программе рассказали пока лишь Лиза и Егор — произвольный танец поставлен под легендарные Sweet Dreams. С постановкой ребятам активно помогала финалистка шоу «Танцы» Ева Уварова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Владимир Афанасьев

 Ведущая «Матч ТВ» выложила фото в откровенном купальнике: «Стесняюсь выходить в нем из дома»
Русская олимпийская чемпионка, показавшая себя обнаженной, выложила новое горячее фото: «Шикарная фигура. Неземная»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь