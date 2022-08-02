Евгения Медведева назвала самую дорогую покупку

«Самая дорогая моя покупка — это дом. Ну как недавно это было — второй год. Да, недавно. Очень вовремя я его купила! Сработала чуечка. Делали ремонт в квартире — не в той, в которой жили, а которая после Олимпиады появилась. Заехали. Тогда как раз пандемия началась, и истерия с финансами тоже началась — что зарабатывать негде. Сработала мамина финансовая грамотность — деньги были отложены, большая сумма на лучшую жизнь», — сказала Медведева в интервью на ютуб-канале «Инвестерика».

Фигуристка рассказала, что изначально просто по приколу хотела посмотреть дома.

"Я зашла в квартиру, посмотрела — там стройматериалы дорогие… А потом говорю: мам, а давай посмотрим — по приколу, чисто по фану — сколько стоит дом. Зайдем на любой сайт. Посмотрели, нашли пять вариантов домов. И вот один единственный дом, который был в 15 минутах езды от нашей квартиры, которую мы ремонтировали, был отремонтирован, с мебелью: заезжай и живи.

Сразу же позвонили, говорим: мы хотим посмотреть дом. Приехали, поняли, что это наше. Зашла и сразу подумала: мое. И все, купили дом" — сказала Медведева.