Евгения Медведева назвала самую дорогую покупку
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева назвала самую дорогую покупку.
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева назвала самую дорогую покупку.
«Самая дорогая моя покупка — это дом. Ну как недавно это было — второй год. Да, недавно. Очень вовремя я его купила! Сработала чуечка. Делали ремонт в квартире — не в той, в которой жили, а которая после Олимпиады появилась. Заехали. Тогда как раз пандемия началась, и истерия с финансами тоже началась — что зарабатывать негде. Сработала мамина финансовая грамотность — деньги были отложены, большая сумма на лучшую жизнь», — сказала Медведева в интервью на ютуб-канале «Инвестерика».
Фигуристка рассказала, что изначально просто по приколу хотела посмотреть дома.
"Я зашла в квартиру, посмотрела — там стройматериалы дорогие… А потом говорю: мам, а давай посмотрим — по приколу, чисто по фану — сколько стоит дом. Зайдем на любой сайт. Посмотрели, нашли пять вариантов домов. И вот один единственный дом, который был в 15 минутах езды от нашей квартиры, которую мы ремонтировали, был отремонтирован, с мебелью: заезжай и живи.
Сразу же позвонили, говорим: мы хотим посмотреть дом. Приехали, поняли, что это наше. Зашла и сразу подумала: мое. И все, купили дом" — сказала Медведева.
22-летняя фигуристка — двукратный серебряный призер Олимпиады 2018 года, двукратная чемпионка мира, Европы и России.