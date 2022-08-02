«Отсутствие стыда поражает». Иностранцы в ярости из-за крика отчаяния Тутберидзе

Шёл пятый месяц, как российских спортсменов отстранили от международных соревнований. По этому поводу высказались уже даже те люди, которые обычно привыкли молчать. Этери Тутберидзе безмолвствовала до последнего, но, в конце концов, и она не сдержалась. Лучший тренер одиночниц опубликовала в соцсетях пост, в котором выразила всё своё негодование. Тутберидзе усомнилась в том, что в спорте вообще осталось понятие «честной игры» и предложила заморозить рейтинги и не раздавать титулы, пока наши спортсмены не вернутся в большую игру.

В России слова Этери Георгиевны ожидаемо нашли огромную поддержку, чего не скажешь про иностранных болельщиков и экспертов. За рубежом не только высмеивают слова Тутберидзе, но и припоминают ей допинг-скандал Камилы Валиевой, который к отстранению наших спортсменов не имеет никакого отношения.

Иностранцы просто в ярости из-за крика отчаяния российского тренера. Этери Георгиевну снова обвиняют во всех грехах.

«Конечно, так проще делиться медалями и радоваться малому, но где основные принципы — честная игра?»

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Тутберидзе долго молчала по поводу ситуации, происходящей с российскими спортсменами, но рано или поздно терпение иссякает у каждого. Тренер опубликовала эмоциональный пост в соцсетях, который больше был похож на крик отчаяния.

«Чемпионаты мира, распределение этапов Гран-при, обновление рейтинга и т. д. Это всё очень и очень расстраивает. Я многое понимаю, но не принимаю отстранение наших спортсменов, детей от международных соревнований. Конечно, так проще делиться медалями и радоваться малому, но где основные принципы — честная игра? Или, как нам объяснили, это и есть забота о наших спортсменах?



Я считаю, что рейтинги не должны обновляться и звания не должны раздаваться в наше отсутствие — это абсурд. Я знаю, что именно спорт стирает границы и объединяет всех спортсменов мира. Считаю, что это ужасная ошибка группы людей, оказавшихся у власти принятия решений.



Помоги нам, Господи, всем выйти из этой ситуации», — написала Тутберидзе в своих социальных сетях.

Слова Этери Георгиевны ожидаемо нашли огромную поддержку в России. Тренера поддержали Татьяна Тарасова, Максим Траньков, Ирина Слуцкая, Алексей Ягудин, Илья Авербух и Яна Рудковская. Все они отметили, что предложение Тутберидзе конструктивно и справедливо.

«Мне кажется, она в отчаянии. Больше не может получать столько сладких денег»

Однако за рубежом реакция совершенно полярная. Мало того, что иностранцы считают инициативу российского тренера абсурдной, так ещё и ищут в ней двойное дно. Зарубежные болельщики уверены, что Тутберидзе прервала молчание только потому, что на неё кто-то повлиял.

— Мы удивлены, что она начала говорить после молчания в несколько месяцев! От неё не было ни слова… А теперь… Похоже, на кого-то надавили и заставили «отрабатывать» выданные средства, — написали в твиттер-аккаунте сайта FS Gossips.

— Она только что поняла, что её концерт в США неестественный, поэтому пытается изобразить, что всё как обычно. Ей даже не стыдно показаться в США после фиаско на Олимпиаде, — считает пользователь What1234.

— Мне кажется, она в отчаянии. Она больше не может получать столько сладких денег от эксплуатации своих молодых учениц из-за экономического кризиса в России после наложенных на неё санкций, а также запрета соревноваться на международном уровне российским спортсменам, — написала Kyra.

«Этери публично интересуется, что случилось с основным принципом честной игры в спорте, без капли иронии»

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Особенно иностранцев зацепили слова Тутберидзе о честной игре. Тренеру сразу же припомнили допинг-скандал с Камилой Валиевой, из-за которого фигуристы из России, США и Японии до сих пор не получили олимпийские медали. И хотя то, что произошло на Играх, никак не связано с отстранением наших спортсменов, за рубежом считают, что Этери Георгиевна не должна высказываться об этом, называя её слова абсурдом.

Высмеяла речь лучшего тренера одиночниц даже олимпийская чемпионка в команде Меган Дюамель.

— В присутствии Этери на Олимпийских играх награды не вручались из-за того, что она не следовала принципу «фэйр-плей». Следовательно, её комментарии смехотворны, — как всегда категорично высказалась Дюамель.

Поддержали Меган в её возмущении и многочисленные болельщики.

— Честная игра? От неё? — написал пользователь с ником mel w.

— Этери публично интересуется, что случилось с основным принципом честной игры в спорте, без капли иронии. Я не знаю, почему бы вам не рассказать нам больше о тех «витаминах», которые принимают ваши спортсмены? — грубо высказался пользователь Unbothered and Thriving.

— «Отстранение наших спортсменов». Как насчёт всех других спортсменов, которые были отстранены от получения олимпийских медалей, потому что вы не можете перестать давать допинг 15-летним девочкам? — написала Barbara Stansbury.

— Отсутствие стыда поражает. Кто-нибудь упоминал в интервью тот факт, что её ученики были пойманы на употреблении допинга? На этом этапе заголовки должны быть удалены, — считает пользователь с ником skatingskatingskating.

— Что аморально, так это то, что твои девочки побеждают, принимая допинг. Аморально подкупать судей. Аморально то, как ты обращаешься с этими девушками, называя их толстыми и ленивыми, когда они просто растут и меняются. Ух, меня доводит до безумия это искажённое мышление!!! — написала Traci.

Возможно, говорить о принципах честной игры в ситуации, когда расследование допинг-дела Валиевой не завершено, со стороны Тутберидзе было действительно опрометчиво. Было очевидно, что за каждое слово тренера и так будут цепляться. Но не стоит забывать о презумпции невиновности: нет ни одного доказательства того, что именно Этери Георгиевна виновна в положительной пробе Валиевой, и тем более что она даёт допинг всем своим ученицам, — вот какие слова настоящий абсурд, пока за ними не стоит серьёзных оснований.

Как бы ни был противоречив образ Тутберидзе, бездоказательных обвинений в свой адрес она не заслуживает.