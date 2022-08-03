Кандалы и в тюрьму: как фигуристы бежали из России

Однако даже в годы существования СССР далеко не всегда спортивная эмиграция была связана с политикой. И тем более в современный российский период, когда сменить флаг — зачастую единственный способ продлить карьеру.

Первая волна: жить не так, как остальные

Даже в самом известном случае эмиграции в отечественном фигурном катании политики нет. Людмила Белоусова и Олег Протопопов, двукратные олимпийские чемпионы, хотели выступать. А их настойчиво провожали — сначала из сборной, а затем и из большого спорта. Понятно, что чиновники руководствовались своими интересами: перспективной спортивную пару, в которой партнерше 37 лет, а партнеру 40, назвать сложно. Но можно понять и великих спортсменов, желавших творить на льду и чувствовавших в себе способность продолжать это делать.

Собственно, уехали из Советского Союза Белоусова и Протопопов только через шесть лет после того, как ушли из спорта. До этого выступали в Ленинградском балете на льду. Но и там не прижились, почувствовали, что могут потерять дело всей своей жизни — фигурное катание.

«Они же были преданные своему делу люди. Считали, что должны пропагандировать правильный образ жизни. А в балете на льду, куда они попали, вокруг алкоголь, табак, все остальное… Для Людмилы и Олега все это было шоком. Вот они и не согласились жить так, как жили все остальные», — вспоминала заслуженный тренер России Людмила Великова, считающая Белоусову и Протопопова своими учителями.

Но в СССР поступок двукратных олимпийских чемпионов, не вернувшихся вместе с балетом с гастролей из Швейцарии, восприняли как предательство. Лишили звания заслуженных мастеров спорта, вычеркнули из всех энциклопедий, перестали упоминать в прессе. Хотя какие они были предатели? Политические нюансы Белоусовой и Протопопову точно были безразличны. Они были слишком увлечены друг другом и фигурным катанием. Если их и называть инакомыслящими, то только в плоскости их отношения к спорту как к искусству. Они первые начали создавать цельные с хореографической точки зрения программы-шедевры, и этот посыл тогда воспринимали далеко не все.

Поэтому все, что было нужно Белоусовой и Протопопову, — лед и способность творить. Они это нашли в Швейцарии и США, жили на две страны, продолжая выступать до преклонного возраста. Россию спортсмены впервые за 20 с лишним лет посетили в начале нулевых, приезжали они и на Олимпиаду в Сочи. Но о возвращении не думали — их вполне устраивало то место, где они могли жить любимым делом — и друг другом.

В последние годы существования СССР «железный занавес» начал несколько, так сказать, «подгнивать», но невозвращенцев все еще осуждали. Поэтому, когда четыре фигуриста из ледового театра «Все звезды» в 1990 году решили остаться в Нью-Йорке, художественного руководителя коллектива Татьяну Тарасову, как она вспоминала в своей книге, «чуть столбняк не хватил».

«Через две недели у нас гастроли в Финляндии, 15 концертов. Я поняла, что не то что в Финляндию, а не доезжая ее, еще в Москве, я должна идти вперед с вытянутыми руками, чтобы на них было удобно надевать кандалы и вести меня в тюрьму. Партбилет на стол! Не понимала, что мне делать. До этого не курила четыре года, а тут потянулась за сигаретой и тут же выкурила пачку», — рассказывала Тарасова.

Но и в этом случае о политике в мотивах эмигрантов речи не шло. Жить и зарабатывать деньги — желание вполне аполитичное. В итоге самым известным из той четверки стал Игорь Шпильбанд: начав работать в Детройте тренером всех подряд, он воспитал нескольких талантливых молодых фигуристов, после чего на него обратили внимание. А в тандеме с Мариной Зуевой, который сложился уже в 2000-х, Шпильбанд добился главных успехов в тренерской карьере — именно в их группе выросли будущие олимпийские чемпионы Тесса Вирчу/Скотт Мойр и Мэрил Дэвис/Чарли Уайт.

Вторая волна: за океан на заработки

В начале 90-х годов прошлого века, когда «железный занавес» окончательно рухнул, отъезд фигуристов за рубеж стал принимать массовый характер. И опять же по причинам крайне далеким от политики. В молодой современной России возможностей зарабатывать хорошие деньги было немного. Часто — не было вообще. Как и условий для работы. А за границей всего этого — хоть отбавляй. И самое главное — российские специалисты фигурного катания были колоссально востребованы. Советская, а затем российская школа этого вида спорта сильна была всегда.

Вот лишь небольшая часть именитых российских фигуристов, оставшихся в то время жить, выступать и/или тренировать в США. Олимпийские чемпионы Илья Кулик, Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, Елена Валова и Олег Васильев, Марина Климова и Сергей Пономаренко, Оксана Грищук и Евгений Платов. Чемпионы мира Лариса Селезнева и Олег Макаров, Евгения Шишкова и Вадим Наумов, Александр Фадеев. Если же говорить о тренерах, то в те годы в США переехали Татьяна Тарасова, Наталья Линичук, Наталья Дубова, Тамара Москвина и многие-многие другие.

«Уезжали не от хорошей жизни, — рассказывала Тарасова. — В экономически трудные для России времена не было условий для подготовки. Не было льда, потому что встали заливочные машины из-за отсутствия бензина. Понятно, что мы увезли своих учеников в США, где кататься давали неограниченно. Конечно, за это приходилось работать с американцами, но это был выход. Мы сохраняли возможность фигуристам тренироваться».

Неудивительно, что, когда смутные годы в России прошли, многие фигуристы и специалисты вернулись. А те, кто остался, сделали это просто потому, что привыкли к другой жизни. У многих дети уже ходили в американские школы, и вновь круто менять обстановку для них было бы сильным ударом… В любом случае решение о том, возвращаться или нет, на семейных советах принимали исходя из исключительно своих собственных жизненных приоритетов и без изучения последних выступлений депутатов.

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Третья волна: по закону сообщающихся сосудов

В последние же годы, когда в России случился настоящий бум фигурного катания, из страны все чаще уезжают только потому, что в свою собственную сборную не проходят. На чемпионаты Европы, мира и Олимпийские игры попадают максимум три фигуриста или пары от страны. Если в России таковых перебор, а где-то недобор — то немудрено, что по закону сообщающихся сосудов происходит перетекание.

Перечислять тех, кто решил пойти по пути наименьшего сопротивления в преодолении конкуренции, тоже можно долго. Приведем только тех, кто выступал на Олимпиаде в Пекине: Морис Квителашвили, Анастасия Губанова — за Грузию, Екатерина Куракова — за Польшу, Екатерина Рябова — за Азербайджан, Виктория Сафонова — за Белоруссию, Анастасия Шаботова — за Украину.

Правда, абсолютно все представители этой «третьей волны» эмиграции столкнулись с одной проблемой. Выступать за Россию — значит получать одни оценки за компоненты. За страны, не имеющие такого веса в фигурном катании — совершенно другие. Поэтому попасть на пьедестал, сменив российский флаг на какой-либо еще — огромный успех. Пожалуй, из вышеперечисленных фигуристов только Квителашвили, выступая под флагом другой страны, добился в итоге таких же успехов, которых мог бы достичь под российским триколором.