Текущие события
Футбол. Еврокубки
21:30
ДАК
Стяуа
Футбол. Еврокубки
4.08
АЕК Л
Партизан
Футбол. Еврокубки
4.08
РФШ
Хибернианс
Футбол. Еврокубки
4.08
КуПС
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
4.08
Спартак Тр
Ракув
Футбол. Еврокубки
4.08
Пайде
Андерлехт
Все события
Фоторепортажи
11«Барселона» победила «Реал» в товарищеском класико
16Суперкубок России: история турнира в кадрах
16:22 (мск), источник: Sport24

ISU лишил сборную России максимальной квоты на чемпионат мира-2023 по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России максимальной квоты на следующий чемпионат мира по фигурному катанию.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По новой схеме, если Россия примет участие в первенстве планеты в 2023 году, в каждом виде ее представит один фигурист/одна пара.

Ранее наша страна имела по три участника в мужском и женском одиночном катании, в соревнованиях спортивных пар и в танцах на льду.

При этом сборная России сохранила максимальную квоту на следующий чемпионат Европы.

В начале марта ISU отстранил отечественных фигуристов от международных соревнований из-за событий на Украине.

 «Пьяная в стельку». Русская фигуристка выложила фото в платье с приспущенной бретелькой, показав себя выпившей
Анна Семенович ответила на провокационный вопрос о мужском половом органе, записав игривое видео
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь