ISU лишил сборную России максимальной квоты на чемпионат мира-2023 по фигурному катанию

По новой схеме, если Россия примет участие в первенстве планеты в 2023 году, в каждом виде ее представит один фигурист/одна пара.

Ранее наша страна имела по три участника в мужском и женском одиночном катании, в соревнованиях спортивных пар и в танцах на льду.

При этом сборная России сохранила максимальную квоту на следующий чемпионат Европы.