ISU лишил сборную России максимальной квоты на чемпионат мира-2023 по фигурному катанию
Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России максимальной квоты на следующий чемпионат мира по фигурному катанию.
Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России максимальной квоты на следующий чемпионат мира по фигурному катанию.
По новой схеме, если Россия примет участие в первенстве планеты в 2023 году, в каждом виде ее представит один фигурист/одна пара.
Ранее наша страна имела по три участника в мужском и женском одиночном катании, в соревнованиях спортивных пар и в танцах на льду.
При этом сборная России сохранила максимальную квоту на следующий чемпионат Европы.
В начале марта ISU отстранил отечественных фигуристов от международных соревнований из-за событий на Украине.