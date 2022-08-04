В Кремле поддержали позицию Тутберидзе по спортивным рейтингам

Ранее тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе назвала абсурдом проведение международных соревнований, обновление мировых рейтингов и распределение титулов в отсутствие российских спортсменов.

«Она абсолютно права. Если говорить о фигурном катании, наши спортсмены — одни из самых сильных в мире. И любой рейтинг, где бы он ни составлялся, любое международное соревнование, где бы оно ни проводилось, без участия наших спортсменов не может быть полноценным. Потому что не участвуют сильнейшие», — сказал он.