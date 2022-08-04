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10:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В Кремле поддержали позицию Тутберидзе по спортивным рейтингам

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Любой рейтинг или международное соревнование без участия российских спортсменов не могут быть полноценными, поскольку там нет сильнейших, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Источник: Reuters

Ранее тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе назвала абсурдом проведение международных соревнований, обновление мировых рейтингов и распределение титулов в отсутствие российских спортсменов.

«Она абсолютно права. Если говорить о фигурном катании, наши спортсмены — одни из самых сильных в мире. И любой рейтинг, где бы он ни составлялся, любое международное соревнование, где бы оно ни проводилось, без участия наших спортсменов не может быть полноценным. Потому что не участвуют сильнейшие», — сказал он.

Международный союз конькобежцев (ISU) в среду на официальном сайте опубликовал квоты на взрослый и юниорский чемпионаты мира по фигурному катанию сезона-2022/23, выделив сборной России на обоих турнирах по одной квоте в каждом виде. На чемпионатах мира по фигурному катанию (в случае допуска россиян) Россию в каждом виде сможет представить один фигурист или один дуэт. На чемпионатах Европы (также в случае допуска россиян) сборная России сохранит по три квоты в женском, мужском, парном катании и танцах на льду.

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