«На Россию наплевали». Наших фигуристов лишили квот на чемпионат мира — чем это чревато

Четыре дня назад Тутберидзе выступила со смелым заявлением. Тренер выразила мнение, что рейтинги не должны обновляться, а титулы разыгрываться в отсутствие россиян. В Международном союзе конькобежцев достаточно оперативно отреагировали на инициативу Этери Георгиевны. Только не словом, а делом. Организация опубликовала количество квот по странам на чемпионат мира — 2023, и у сборной России там ни одной. И у взрослых, и у юниоров. Когда наши фигуристы вернутся на мировую арену, им фактически придётся начинать с нуля.



Чтобы оправиться от потери, им может понадобиться несколько лет.

Почему Россия потеряла квоты на чемпионат мира, но сохранила на чемпионат Европы?

На чемпионате мира — 2021 наши фигуристы совершили настоящий прорыв: впервые за 17 лет добились максимального представительства на следующем ЧМ и впервые в истории — на Олимпиаде. Однако теперь кажется, что это было в другой жизни. В одночасье наши спортсмены превратились из триумфаторов в изгоев. Долгожданными путёвками удалось воспользоваться на Играх в Пекине, но до чемпионата мира наши фигуристы так и не доехали.

Из-за отстранения от международных турниров наши спортсмены потеряли все свои квоты и теперь будут вынуждены начинать с нуля. ISU опубликовал список стран и количество их путёвок на следующие чемпионаты мира (взрослый и юниорский), и России в нём не оказалось. К слову, на чемпионат Европы заслуженные квоты нам сохранили.

Почему на одном турнире у нас будет полное представительство, а на другом — нет? Всё просто. Россияне успели выступить на чемпионате Европы — 2022, где заслужили путёвки на следующий турнир. На чемпионат мира — 2022 наши спортсмены не попали и, следовательно, не имели возможности защитить квоты, добытые в прошлом году тяжёлым трудом. То, что на турнире россияне отсутствовали не по своей воле, никого не волнует. Никаких поблажек, всё придётся начинать с нуля. Когда наши спортсмены будут допущены до международных стартов, в каждом виде на чемпионате мира сможет выступить только один фигурист или одна пара. Хотя в нашей федерации обещают бороться за возвращение квот, как утверждает почётный вице-президент ISU Александр Лакерник.

Российские фигуристы из команды «Время первых» на Кубке Первого канала | Источник: РИА "Новости"

«Все эти решения направлены на то, чтобы притеснить российских фигуристов»

В целом российские эксперты такому развитию событий не удивились. Позитивного исхода в этом деле никто не ждал, так что морально все были готовы. Да и пока наши спортсмены не допущены до международных стартов, количество квот не имеет большого значения.

«Я вообще удивляюсь, что какое-то слово “квота” существует применительно к нашей стране. Слышу “квоты” на английском языке — уже становится теплее. Глядишь, когда-нибудь какие-нибудь квоты сыграют какую-то роль. Пока все квоты у нас сводятся к внутреннему чемпионату, и ничем другим пока не пахнет. Я по жизни оптимист, но в этой ситуации никакие квоты не надо обсуждать», — сказал Александр Жулин «Чемпионату».

«Это понятно, потому что наши спортсмены не выступали на чемпионате мира, ничего нового. Это следование букве закона, мы все понимали, что так и будет», — приводит слова Натальи Бестемьяновой ТАСС.

«Я думаю, что это неправильное решение, несправедливое. Очень обидно. Все эти решения направлены на то, чтобы притеснить российских фигуристов. Когда ситуация изменится, мы заново будем добывать квоты, но будет очень трудно. Надо быть на голову сильнее, а это не всегда удаётся», — приводит слова Татьяны Мишиной Metaratings.

«В теории можно было бы взять итоги чемпионата мира — 2021, но это тоже не совсем правильно. В таком случае претензии возникнут у других стран, которые катались на последнем ЧМ и имеют основания для своих квот. Россия в сложившейся ситуации — пострадавшая сторона, но кого это волнует? Никого, кроме нас самих. Оспорить такое решение крайне сложно, поскольку оно было принято многими иностранными федерациями, которые, мягко говоря, относятся к нам не слишком дружелюбно. А ещё больше они не любят наши победы. На Россию наплевали перед последним чемпионатом мира, а теперь исходят из того, что имеют. Если даже мы попробуем обратиться в суд, возмутятся представители других стран, и их голоса будут звучать куда громче», — сказала Ирина Роднина в беседе с RT.

Чем чревата потеря квот для российских фигуристов?

Несмотря на то что решение ISU ожидаемое, менее болезненным оно от этого не становится. Мало того, что наших спортсменов и так отстранили от международных соревнований, так теперь, когда они вернутся, не смогут выступить полным составом. Нам-то трёх квот на один вид никогда не хватало, а теперь будет и вовсе одна — это настоящая катастрофа. И если в женском и парном катании вернуть максимальную путёвку можно будет в один присест, то танцорам это сделать будет проблематично, а парням и вовсе почти нереально.

Марк Кондратюк | Источник: РИА "Новости"

Как вообще зарабатываются квоты? Схема замысловатая.

В случае участия одного спортсмена от страны он должен занять место в топ-2 для получения трёх квот или место в топ-10 для получения двух квот.

В случае участия двух спортсменов от страны сумма их мест должна быть 13 или меньше для получения трёх квот или меньше или равна 28 для получения двух квот.

В случае участия трёх спортсменов от страны сумма их двух лучших мест должна быть 13 или меньше для получения трёх квот или меньше или равна 28 для получения двух квот.

Российские одиночницы и пары с лёгкостью могут вернуть максимальное представительство с первого раза — конкуренции в этих дисциплинах практически нет. В танцах на льду у нас всё запутано. Лидеры сборной Виктория Синицина и Никита Кацалапов могут завершить карьеру, а остальные дуэты ещё не заработали должный авторитет у судей, чтобы с ходу залетать в топ-2. Так что в этой дисциплине для возвращения трёх квот нам может понадобиться от одного года до трёх лет. Мужчинам будет сложнее всего. Вернуть максимальное представительство с первого раза наверняка не получится, и когда это удастся — предсказать сложно.

Процесс возвращения всех двенадцати квот может затянуться на несколько лет, а там не за горами Олимпиада в Милане, к которой нужно быть во всеоружии. Потеря квот, которая на фоне остальных проблем российских атлетов смотрится не так страшно, способна сильно усложнить жизнь нашим фигуристам.

Так что хочется верить, что в случае возвращения россиян на международную арену, нашей федерации удастся договориться с ISU и восстановить справедливость. Всё-таки квоты наши фигуристы потеряли не по своей вине.