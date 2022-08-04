Жулин заявил о потере целого поколения российских фигуристов

Специалист заявил о потере целого поколения талантливых российских фигуристов из-за сокращения квот на чемпионат мира-2023. «Возможно ли будет в дальнейшем вернуть максимальную квоту? Так скажу, для начала нам нужно, чтобы нас вернули. А на это уйдет пара лет, плюс еще несколько лет, чтобы вернуть позиции. Ситуация плохая», — отметил он.