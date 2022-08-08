Косторная перенесет операцию из-за травмы бедра

«Ей сделают операцию по поводу травмы бедра. Хотели ее сделать раньше, но очень долго ждали из-за того, что не было расходников. Ждем скорейшего выздоровления нашей прекрасной спортсменки», — приводит слова Буяновой РИА Новости.