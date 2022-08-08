Косторная перенесет операцию из-за травмы бедра
Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная перенесет операцию из-за травмы бедра. Об этом сообщила тренер спортсменки Елена Буянова.
Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная перенесет операцию из-за травмы бедра. Об этом сообщила тренер спортсменки Елена Буянова.
«Ей сделают операцию по поводу травмы бедра. Хотели ее сделать раньше, но очень долго ждали из-за того, что не было расходников. Ждем скорейшего выздоровления нашей прекрасной спортсменки», — приводит слова Буяновой РИА Новости.
18-летняя фигуристка перешла к Буяновой в марте из группы Этери Тутберидзе.