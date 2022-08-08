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16:18 (мск), источник: Sport24

Косторная перенесет операцию из-за травмы бедра

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная перенесет операцию из-за травмы бедра. Об этом сообщила тренер спортсменки Елена Буянова.

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Источник: РИА "Новости"

«Ей сделают операцию по поводу травмы бедра. Хотели ее сделать раньше, но очень долго ждали из-за того, что не было расходников. Ждем скорейшего выздоровления нашей прекрасной спортсменки», — приводит слова Буяновой РИА Новости.

18-летняя фигуристка перешла к Буяновой в марте из группы Этери Тутберидзе.

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