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20:29 (мск), источник: Sport24

Президент Зеленский лишил стипендии украинского фигуриста Петренко за участие в шоу в Сочи

Президент Украины Владимир Зеленский лишил государственной стипендии украинского фигуриста Виктора Петренко за участие в российском шоу-спектакле.

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Этим летом 53-летний Петренко выступает в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», чьи представления проходят в Сочи.

«Президент Украины Владимир Зеленский лишил стипендии украинского фигуриста, чемпиона XVI зимних Олимпийских игр по фигурному катанию на коньках Виктора Петренко. Глава государства подписал соответствующий указ № 567/2022. В июле текущего года спортсмен выступил на ледовом шоу “Аленький цветочек” в Сочи», — говорится в заявлении на сайте офиса Зеленского.

Ранее Украинская федерация фигурного катания исключила Петренко из своего состава. Виктор Петренко является олимпийским чемпионом (1992) в мужском одиночном катании.

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