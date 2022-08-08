Президент Зеленский лишил стипендии украинского фигуриста Петренко за участие в шоу в Сочи

Этим летом 53-летний Петренко выступает в шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек», чьи представления проходят в Сочи.

«Президент Украины Владимир Зеленский лишил стипендии украинского фигуриста, чемпиона XVI зимних Олимпийских игр по фигурному катанию на коньках Виктора Петренко. Глава государства подписал соответствующий указ № 567/2022. В июле текущего года спортсмен выступил на ледовом шоу “Аленький цветочек” в Сочи», — говорится в заявлении на сайте офиса Зеленского.