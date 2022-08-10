Президент Литвы лишил госнаград фигуристов Дробязко и Ванагаса из-за их выступления в Сочи
Гитанас Науседа отметил, что необходимо пересмотреть законодательные акты, чтобы можно было обсудить вопрос лишения Дробязко литовского гражданства.
Гитанас Науседа отметил, что необходимо пересмотреть законодательные акты, чтобы можно было обсудить вопрос лишения Дробязко литовского гражданства.
ВИЛЬНЮС, 10 августа. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа за выступление в Сочи в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» лишил фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса литовских государственных наград, которых они были удостоены в 2000 году. О своем решении, принятом по рекомендации комиссии по госнаградам, в среду глава государства сообщил журналистам.
«Заслуги перед литовским государством они перечеркнули циничным поступком участия в коммерческом мероприятии в Сочи в то время, как на Украине проливается кровь невинных людей», — заявил президент.
Науседа также отметил, что необходимо пересмотреть законодательные акты, чтобы можно было обсудить вопрос лишения Дробязко литовского гражданства. Его она получила в порядке исключения, чтобы пара могла представлять Литву на Олимпийских играх. В 2000 году за заслуги перед Литвой фигуристы были награждены рыцарским крестом ордена Гедиминаса.