Президент Литвы лишил госнаград фигуристов Дробязко и Ванагаса из-за их выступления в Сочи

ВИЛЬНЮС, 10 августа. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа за выступление в Сочи в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» лишил фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса литовских государственных наград, которых они были удостоены в 2000 году. О своем решении, принятом по рекомендации комиссии по госнаградам, в среду глава государства сообщил журналистам.

«Заслуги перед литовским государством они перечеркнули циничным поступком участия в коммерческом мероприятии в Сочи в то время, как на Украине проливается кровь невинных людей», — заявил президент.