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14:31 (мск), источник: ТАСС

Президент Литвы лишил госнаград фигуристов Дробязко и Ванагаса из-за их выступления в Сочи

Гитанас Науседа отметил, что необходимо пересмотреть законодательные акты, чтобы можно было обсудить вопрос лишения Дробязко литовского гражданства.

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Источник: РИА "Новости"

ВИЛЬНЮС, 10 августа. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа за выступление в Сочи в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» лишил фигуристов Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса литовских государственных наград, которых они были удостоены в 2000 году. О своем решении, принятом по рекомендации комиссии по госнаградам, в среду глава государства сообщил журналистам.

«Заслуги перед литовским государством они перечеркнули циничным поступком участия в коммерческом мероприятии в Сочи в то время, как на Украине проливается кровь невинных людей», — заявил президент.

Науседа также отметил, что необходимо пересмотреть законодательные акты, чтобы можно было обсудить вопрос лишения Дробязко литовского гражданства. Его она получила в порядке исключения, чтобы пара могла представлять Литву на Олимпийских играх. В 2000 году за заслуги перед Литвой фигуристы были награждены рыцарским крестом ордена Гедиминаса.

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