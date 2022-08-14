Жулин сообщил, что Синицина и Кацалапов завершили соревновательную карьеру

«Могу подтвердить, что Виктория Синицина и Никита Кацалапов завершили соревновательную карьеру. Они взрослые ребята, были предоставлены себе решать свою дальнейшую судьбу. Думаю, решение осознанное. Во-первых, у Никиты последний год наблюдались проблемы со спиной, 30 лет — возраст не маленький. Во-вторых, отсутствие мотивации, так как до сих пор непонятно, где мы будем выступать. Как у меня с мотивацией? Все нормально, буду растить новых ребят, такова тренерская доля. Но, конечно, о потере такой пары я не то чтобы жалею, но с ними было приятно работать. Не всегда легко, но приятно», — сказал Жулин.