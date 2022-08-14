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16:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Жулин сообщил, что Синицина и Кацалапов завершили соревновательную карьеру

Заслуженный тренер России Александр Жулин рассказал «СЭ», что серебряные призеры Пекина-2022 в танцах на льду и олимпийские чемпионы в командных соревнованиях Виктория Синицина и Никита Кацалапов завершили спортивную карьеру.

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Источник: РИА "Новости"

«Могу подтвердить, что Виктория Синицина и Никита Кацалапов завершили соревновательную карьеру. Они взрослые ребята, были предоставлены себе решать свою дальнейшую судьбу. Думаю, решение осознанное. Во-первых, у Никиты последний год наблюдались проблемы со спиной, 30 лет — возраст не маленький. Во-вторых, отсутствие мотивации, так как до сих пор непонятно, где мы будем выступать. Как у меня с мотивацией? Все нормально, буду растить новых ребят, такова тренерская доля. Но, конечно, о потере такой пары я не то чтобы жалею, но с ними было приятно работать. Не всегда легко, но приятно», — сказал Жулин.

Синицина и Кацалапов — олимпийские чемпионы в командном соревновании, серебряные призеры Олимпийских игр в танцах на льду, чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы. Также они победители командного чемпионата мира и двукратные чемпионы России. Фигуристы выступают в паре с 2014 года.

В июне 2022 года Кацалапов сделал предложение руки и сердца Синициной.

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