Фигуристы Синицина и Кацалапов опровергли новость о завершении карьеры

ТАСС, 14 августа. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду в паре с Никитой Кацалаповым, опровергла информацию о завершении спортивной карьеры.

«Это фейк. Мы таких заявлений не делали», — написала Синицина. Позже Кацалапов в своем телеграм-канале подтвердил, что пара не объявляла о завершении карьеры. Фигурист заявил, что его слова были вырваны из контекста старого интервью. Ранее в воскресенье тренер Синициной и Кацалапова Александр Жулин заявил ТАСС, что спортсмены приняли решение о завершении карьеры.

Синицина и Кацалапов выступают в паре с 2014 года. Вместе они стали победителями Олимпийских игр 2022 года в Пекине в командных соревнованиях. В танцах на льду на Олимпиаде-2022 пара завоевала серебряные медали. Также Синицина и Кацалапов выигрывали золотые медали чемпионата мира и командного чемпионата мира 2021 года, чемпионатов Европы 2020 и 2022 годов.

Синициной 27 лет, она также является бронзовым призером Универсиады 2013 года в паре с Русланом Жиганшиным. Спортсменка является заслуженным мастером спорта России, награждена орденом Дружбы.