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16:15 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова перенесет операцию на колене

Олимпийская чемпионка 2022 г. в женском одиночном катании Анна Щербакова сообщила в своих соцсетях, что перенесет операцию на колене.

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Источник: РИА "Новости"

«Профессиональный спорт — это максимальная самоотдача. К сожалению, давняя травма колена не дает мне тренироваться в полную силу. Через несколько дней мне предстоит операция, но я уверена, все будет хорошо», — написала 18-летняя фигуристка.

Гендиректор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган в комментарии ТАСС рассказал, что Щербакова будет прооперирована в Германии.

В прошлом году Щербакова выиграла чемпионат мира. Также она является трехкратной чемпионкой России (2019−2021) двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022) и серебряным призером финала Гран-при (2019).

С момента победы на Олимпиаде Щербакова, как и другие российские фигуристы, не имела возможности выступать на международных турнирах из-за санкций Международного союза конькобежцев (ISU), вызванных ситуацией на Украине. В частности, спортсменка пропустила чемпионат мира в Монпелье, прошедший в марте. При этом Щербакова остается на первом месте в рейтинге ISU. В начале июля она выступала в ледовом шоу Ильи Авербуха в Сочи.

Ранее о предстоящей операции объявила еще одна титулованная российская фигуристка — чемпионка Европы-2020 Алена Косторная. 18-летняя фигуристка рассказала, что в августе перенесет хирургическое вмешательство из-за травмы бедра. В марте Косторная во второй раз покинула группу Этери Тутберидзе, где занималась вместе с Щербаковой, и начала тренироваться в ЦСКА под руководством Елены Буяновой.

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