Операция Щербаковой должна привести ее к концу карьеры. Почему такой финал истории однозначно правильный?

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова не раз доказывала, что готова преодолевать любые трудности на пути к своим целям. После непростого сезона фигуристка долго держала тишину насчет планов на осень, хотя Камила Валиева и Александра Трусова уверенно заявляли о том, что уже накатывают программы. В середине августа Щербакова прервала молчание и сообщила поклонникам о вынужденной операции. Чемпионка полетит в Германию лечить старую травму колена.

Как минимум Анна пропустит традиционные открытые прокаты сборной в конце сентября. Как максимум — вернется на соревновательный лед к чемпионату России в декабре или вовсе не будет выступать в этом сезоне. А в не самой далекой перспективе существует вероятность того, что Щербакова и вовсе закончит карьеру.

Отсутствие мотивации — распространенная проблема титулованных спортсменов. Весной Аня уже туманно отвечала на вопрос о продолжении спортивной жизни, ссылаясь на международный бан. О перспективах возвращения на большую арену сейчас говорить трудно. В лучшем случае российские фигуристы вернутся в мировую элиту в сезоне 2023/24, а может и еще на год-два позже. Резонно ли ей кататься на этапах Кубка России?

К 18-летию Щербакова реализовалась в фигурном катании качественнее, чем те же Алена Косторная и Александра Трусова. Для полного комплекта золотых медалей ей не хватает только чемпионата Европы (но этот титул сейчас зависит от решения РУСАДА по допинговому делу Камилы) и победы в финале Гран-при. Возможности в ближайшем будущем их добиться нет, как бы грустно это ни звучало.

Статус четырехкратной чемпионки России? Сомнительная цель. Среди нынешнего поколения Щербакова с тремя победами уже рекордсменка домашнего старта. Да и с каждым годом конкуренция на национальном чемпионате будет увеличиваться. Все больше и больше девочек осваивают четверные прыжки и сложные каскады. Вполне возможно, что для победы теперь нужно стабильно выполнять не менее трех квадов в произвольной программе (и это минимум). Аделия Петросян уже владеет старшими четверными прыжками, Софья Акатьева стабильно приземляет не только квады, но и тройной аксель, дающий преимущество еще и в короткой программе. Им всего по 15 лет, многие спортсмены и тренеры признают, что в этом возрасте легче тренироваться. Плюс, в отличие от Щербаковой, они только-только выходят из юниоров — а значит, полны желания и мотивации выступать и сверкать на взрослом уровне.

Нельзя забывать и о здоровье. Травма колена — это очень опасно. Спортсмены привыкли жертвовать всем ради достижения цели. Когда на кону стоят Олимпийские игры или чемпионат мира, это вполне оправданно. А рисковать собственным будущим ради медалей Кубка России… Мягко говоря, сомнительная затея. Все помнят, сколько раз олимпийская чемпионка жертвовала собой, как выигрывала в полуобморочном состоянии. Не забываем про перелом ноги. И вот сейчас колено… Для чего его нагружать тысячами попыток квадов?

Щербаковой, однозначно, по силам полноценно развиваться во внеспортивной жизни. Да, этим летом она поступила в РГУФКСМиТ на тренера по фигурному катанию. Но ей ничего не мешает параллельно получать второе образование в другой области, как это делает Алина Загитова. Щербакова разносторонне развита, она прекрасно говорит, быстро находит ответы на различные вопросы — мечта любого телеканала. Если Алину признавали лучшей ведущей года, то чем Аня хуже? Если быть честными и откровенными, потенциал для развития в этой области у нее гораздо выше, чем у Загитовой.

Конечно, принимать решение только Щербаковой, ее близким, может быть, тренерам. Но она ярко сверкала несколько лет, восхищала всех нас стойкостью, покоряла образами. И не нужно заставлять ее оставаться в соревновательном спорте. Есть те же шоу, где можно круто выступать и развиваться. Но во всей этой истории нужно поставить здоровье на первое место.