Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:30
Ференцварош
Шэмрок Роверс
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
ХИК
Силькеборг
00
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Ракув
Славия Пр
00
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Пересвет-Трехгорка
Космос
01
Футбол. Еврокубки
20:00
Цюрих
Хартс
Футбол. Еврокубки
20:00
Мальме
Сивасспор
Футбол. Еврокубки
20:00
Аполлон
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
20:00
Пюник
Шериф
Футбол. Еврокубки
20:00
РФШ
Линфилд
Футбол. Еврокубки
20:00
ЦСКА Сф
Базель
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Тель-Авив
Ницца
Футбол. Еврокубки
20:00
Янг Бойз
Андерлехт
Футбол. Еврокубки
20:00
Словацко
АИК
Футбол. Еврокубки
20:00
Мольде
Вольфсбергер
Футбол. Еврокубки
20:30
Университатя Кр
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
20:45
Лудогорец
Жальгирис В
Футбол. Еврокубки
20:45
Истанбул Башакшехир
Антверпен
Футбол. Еврокубки
21:00
Днепр-1
АЕК Л
Футбол. Еврокубки
21:00
Зриньски
Слован Бр
Футбол. Еврокубки
21:00
Вадуц
Рапид В
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
ЧФР
Футбол. Еврокубки
21:30
Гент
Омония
Футбол. Еврокубки
21:30
Лех
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
21:30
Стяуа
Викинг
Футбол. Еврокубки
21:30
Кельн
Фехервар
Футбол. Еврокубки
21:45
Вильярреал
Хайдук С
Футбол. Еврокубки
21:45
Вест Хэм Юнайтед
Виборг
Футбол. Еврокубки
22:00
Аустрия
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
22:00
Шкупи
Балкани
Футбол. Еврокубки
22:00
Партизан
Хамрун Спартанс
Футбол. Еврокубки
22:00
Фиорентина
Твенте
Футбол. Еврокубки
22:00
АЗ
Жил Висенте
Футбол. Кубок России
16:00
ФШМ
Химик Дз
23
Футбол. Кубок России
10:00
Океан
Динамо Вл
02
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
05:30
США U20
Чехия U20
24
Все события
Фоторепортажи
22Все участники ЧМ-2022 по футболу
29«Зенит» и ЦСКА выдали ярчайший матч в Санкт-Петербурге
16:52 (мск), источник: ТАСС

Олимпийскую чемпионку фигуристку Щербакову успешно прооперировали в Германии

Спортсменка перенесла операцию в связи с разрывом заднего рога мениска.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова успешно прооперирована в Германии. Об этом спортсменка рассказала ТАСС в четверг.

16 августа фигуристка сообщила в соцсетях, что давняя травма колена не дает ей тренироваться в полную силу и что через несколько дней ей предстоит операция. В четверг фигуристка была прооперирована в связи с разрывом заднего рога мениска.

«Сегодня прошла операция. Я, конечно, волновалась, но врачи говорят, что все прошло успешно, — сказала Щербакова. — Спасибо всем, кто переживал и поддерживал. И отдельное спасибо нашей федерации фигурного катания за помощь и заботу о моем здоровье».

Щербаковой 18 лет, она является олимпийской чемпионкой (2022), чемпионкой мира (2021), двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022), а также победительницей командного чемпионата мира (2021).

 Бой Гассиева в Сербии состоится, несмотря на политическую ситуацию
Выступавшая за Грузию бегунья вернулась в Россию
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь