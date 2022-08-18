Олимпийскую чемпионку фигуристку Щербакову успешно прооперировали в Германии

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова успешно прооперирована в Германии. Об этом спортсменка рассказала ТАСС в четверг.

16 августа фигуристка сообщила в соцсетях, что давняя травма колена не дает ей тренироваться в полную силу и что через несколько дней ей предстоит операция. В четверг фигуристка была прооперирована в связи с разрывом заднего рога мениска.

«Сегодня прошла операция. Я, конечно, волновалась, но врачи говорят, что все прошло успешно, — сказала Щербакова. — Спасибо всем, кто переживал и поддерживал. И отдельное спасибо нашей федерации фигурного катания за помощь и заботу о моем здоровье».