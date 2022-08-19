Косторная примет участие в передаче «Спокойной ночи, малыши!»
Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алена Косторная примет участие в детской передаче «Спокойной ночи, малыши!».
Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алена Косторная примет участие в детской передаче «Спокойной ночи, малыши!».
Об этом фигуристка сообщила в телеграм-канале, опубликовав фото, на котором ее целует в щеку кукольный персонаж передачи Хрюша.
«Совсем скоро!!! Только на канале “Карусель”, — написала Косторная.
«Спокойной ночи, малыши!» выходит на канале «Карусель» с 2014 года.