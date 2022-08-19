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11:23 (мск), источник: Sport24

Косторная примет участие в передаче «Спокойной ночи, малыши!»

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алена Косторная примет участие в детской передаче «Спокойной ночи, малыши!».

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Об этом фигуристка сообщила в телеграм-канале, опубликовав фото, на котором ее целует в щеку кукольный персонаж передачи Хрюша.

«Совсем скоро!!! Только на канале “Карусель”, — написала Косторная.

«Спокойной ночи, малыши!» выходит на канале «Карусель» с 2014 года.

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