Щербакова показала свое фото после операции на колене
Олимпийская чемпионка в одиночном катании Анна Щербакова в соцсетях опубликовала свою фотографию после операции на колене, перенесенной в Германии.
Олимпийская чемпионка в одиночном катании Анна Щербакова в соцсетях опубликовала свою фотографию после операции на колене, перенесенной в Германии.
«Операция позади. Спасибо за вашу поддержку, получила очень много сообщений с добрыми пожеланиями», — написала Щербакова под фото.
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