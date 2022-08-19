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11:19 (мск), источник: Sport24

Щербакова показала свое фото после операции на колене

Олимпийская чемпионка в одиночном катании Анна Щербакова в соцсетях опубликовала свою фотографию после операции на колене, перенесенной в Германии.

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«Операция позади. Спасибо за вашу поддержку, получила очень много сообщений с добрыми пожеланиями», — написала Щербакова под фото.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут 24—25 сентября в Москве.

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