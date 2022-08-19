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13:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: российская фигуристка переходит в сборную Канады

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Российская спортсменка Ульяна Ширяева переходит в сборную Канады по фигурному катанию, сообщает BIV.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, запрос на переход 15-летней фигуристки в сборную Канады уже был отправлен в Федерацию фигурного катания Канады (Skate Canada), а российская сторона рассмотрит его в декабре.

В течение этого переходного периода клуб в Москве разрешил Ширяевой участвовать в неквалификационных соревнованиях до завершения процедуры смены спортивного гражданства. Отмечается, что Ширяева уже приняла участие в региональных соревнованиях в Бернаби (Канада).

«Поскольку Ульяна и ее семья находятся в процессе переезда из России, ей дали разрешение участвовать в национальном турнире», — сказал представитель Skate Canada Майк Слипчук.

В 2021 году Ширяева выиграла бронзу среди юниорок на этапе Кубка России, а в 2022-м стала 11-й на первенстве России среди юниоров.

Ранее совет Международного союза конькобежцев (ISU) на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных соревнованиях.

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