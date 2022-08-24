Самая бедовая фигуристка России. Почему Косторная такая невезучая
Чемпионке Европы по фигурному катанию Алене Косторной 24 августа исполнилось 19 лет.
Чемпионке Европы по фигурному катанию Алене Косторной 24 августа исполнилось 19 лет.
Кто-то со странным чувством юмора однажды произнес слова, превратившиеся в присказку «не родись красивой, а родись счастливой». Плохая поговорка, она не делает лучше ни красивым, как бы лишая их права на счастье, ни счастливым, противопоставляя их красивым, и вообще ничего не объясняет в устройстве мира. Но почему-то всякий раз, когда речь заходит об Алене Косторной, коварная присказка так и лезет в голову. Возможно, дело в том, что другой такой красивой и при этом настолько невезучей фигуристки просто не существует.
Согласитесь, наверное, что Алена до рези в глазах хороша собой. Когда ее видишь, сразу описательные образы в голове сменяют друг друга — русалка с совершенно колдовскими глазами, кукла Барби с идеальными пропорциями лица, фея Динь-Динь со звонким колокольчиком вместо голоса. В какой-то параллельной реальности — выступай она за сборную США или Японии, они больше других преуспели в коммерциализации своих звезд, — ее кукольная мордашка с зеленющими глазами и хитрой улыбкой могла бы «продавать» что угодно.
Начиная от косметики, модной одежды для подростков, кроссовок и зубной пасты и заканчивая смартфонами, туристическими путевками и авиабилетами. Ее колокольчиковый голос мог бы озвучивать мультфильмы. Ее бы звали на красные дорожки кинофестивалей, а она меняла платья и своей естественностью постоянно давала поводы устало закатить глаза тем, кто чопорен и заморожен. При всей своей красоте Алена живая, а значит, ошибающаяся, и это делает ее такой близкой к людям. В общем, она могла бы стать суперуспешной в плане рекламных контрактов, если бы попала в хорошие агентские руки и постабильнее выступала.
Пока что ей был отмерен только один удачный сезон в карьере, и тот преждевременно ушел на карантин — из-за начавшейся пандемии коронавируса у Косторной, которая тогда была на пике формы, не было и шанса выступить на чемпионате мира. После золота финала Гран-при, золота чемпионата Европы и нескольких мировых рекордов это оставило ощущение сильной недосказанности. Наверное, что-то похожее чувствует штурмующий Белуху альпинист, вынужденный прервать успешный маршрут за 100 метров до вершины. Он уже трогал руками ворс снежных шапок, ведущих к пику, слышал свист ветра там, где выше только небо, как вдруг в мгновение оказался в своей квартире пасмурным мартовским утром. На полу ковер, на стене репродукция Рериха, на плите щи, а в душе тоска, и никаких вершин как будто не было и не будет.
Следующий сезон, который Косторная начинала как революционерка, уйдя от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко и даже заставив своим поступком публично высказаться бывшего тренера, она могла бы как революционерка и закончить — построить прекрасный новый мир своей перезапущенной карьеры. Нужно было только пробиться в тройку на чемпионате России, и чемпионат мира в Стокгольме после такого показался бы ромашковым полем. Но где-то Алена сама принимала неправильные решения, где-то попала под влияние распустившихся взрослых, забывших, что перед ними 17-летний подросток, где-то болела и не могла тренироваться. В общем, Алене не везло и Алена не «везла» — в таких обстоятельствах из черной полосы было не выбраться.
Потом обратная революция и возвращение к Тутберидзе. Алену согласились взять не просто так, а с условием — в кратчайшие сроки вернуть тройной аксель. Никто не знает, чего ей это стоило, особенно после нескольких месяцев раздрая в здоровье и психике, но она вернула аксель. И начала готовиться к важнейшему олимпийскому сезону.
Может быть, тут Алене наконец начало хотя бы немного везти? Она ведь не сидела сложа руки, тренировалась, меняла по желанию тренеров постановку за постановкой, экспериментировала с образами и явно очень хотела в Пекин. Но в начале декабря в банальной ситуации на обычной тренировке Алена так упала с вожделенного тройного акселя, что сломала руку. Гипс, покой и снятие с чемпионата России, практически сразу исключающее Косторную из числа претенденток в олимпийскую сборную. Ее личная драма по этому поводу отошла на второй план за всеми драмами и трагедиями чемпионата России и Олимпиады, но для нее самой от этого меньше не стала. Алена продолжила движение в поисках лучшей жизни и правильного решения — снова ушла из «Хрустального». Теперь уже, видимо, окончательно, потому что инициатором расставания выступила Этери Тутберидзе, и случилось это после — не поверите — еще одного перелома руки Алены. Вскоре после снятия прошлого гипса.
В конце августа Косторной предстоит операция на ноге. Диагноз звучит поэтично и жутко — разрыв вертлужной губы тазобедренного сустава. Травма давняя и обострилась еще в июле, когда Алена вместе с новым тренером Еленой Буяновой работала над программами, восстановив прыжки, строила планы на сезон и вообще вот-вот должна была сыграть главную роль в картине «Возвращение» — возвращение одной из самых талантливых и самобытных фигуристок поколения на большой лед.
Большим желанием Алены, озвученным в недавнем интервью Елене Вайцеховской, было не отмечать свой 19-й день рождения в больнице. Надеюсь, оно исполнилось. А если даже нет, это будет означать, что Косторная на один шаг приблизилась к выздоровлению и возможности полноценно тренироваться. Не верь в глупые присказки, красотка, — счастье обязательно будет.
Автор: Анастасия Панина