Самая бедовая фигуристка России. Почему Косторная такая невезучая

Кто-то со странным чувством юмора однажды произнес слова, превратившиеся в присказку «не родись красивой, а родись счастливой». Плохая поговорка, она не делает лучше ни красивым, как бы лишая их права на счастье, ни счастливым, противопоставляя их красивым, и вообще ничего не объясняет в устройстве мира. Но почему-то всякий раз, когда речь заходит об Алене Косторной, коварная присказка так и лезет в голову. Возможно, дело в том, что другой такой красивой и при этом настолько невезучей фигуристки просто не существует.

Согласитесь, наверное, что Алена до рези в глазах хороша собой. Когда ее видишь, сразу описательные образы в голове сменяют друг друга — русалка с совершенно колдовскими глазами, кукла Барби с идеальными пропорциями лица, фея Динь-Динь со звонким колокольчиком вместо голоса. В какой-то параллельной реальности — выступай она за сборную США или Японии, они больше других преуспели в коммерциализации своих звезд, — ее кукольная мордашка с зеленющими глазами и хитрой улыбкой могла бы «продавать» что угодно.

Источник: Социальные сети Алены Косторной

Начиная от косметики, модной одежды для подростков, кроссовок и зубной пасты и заканчивая смартфонами, туристическими путевками и авиабилетами. Ее колокольчиковый голос мог бы озвучивать мультфильмы. Ее бы звали на красные дорожки кинофестивалей, а она меняла платья и своей естественностью постоянно давала поводы устало закатить глаза тем, кто чопорен и заморожен. При всей своей красоте Алена живая, а значит, ошибающаяся, и это делает ее такой близкой к людям. В общем, она могла бы стать суперуспешной в плане рекламных контрактов, если бы попала в хорошие агентские руки и постабильнее выступала.

Пока что ей был отмерен только один удачный сезон в карьере, и тот преждевременно ушел на карантин — из-за начавшейся пандемии коронавируса у Косторной, которая тогда была на пике формы, не было и шанса выступить на чемпионате мира. После золота финала Гран-при, золота чемпионата Европы и нескольких мировых рекордов это оставило ощущение сильной недосказанности. Наверное, что-то похожее чувствует штурмующий Белуху альпинист, вынужденный прервать успешный маршрут за 100 метров до вершины. Он уже трогал руками ворс снежных шапок, ведущих к пику, слышал свист ветра там, где выше только небо, как вдруг в мгновение оказался в своей квартире пасмурным мартовским утром. На полу ковер, на стене репродукция Рериха, на плите щи, а в душе тоска, и никаких вершин как будто не было и не будет.

Следующий сезон, который Косторная начинала как революционерка, уйдя от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко и даже заставив своим поступком публично высказаться бывшего тренера, она могла бы как революционерка и закончить — построить прекрасный новый мир своей перезапущенной карьеры. Нужно было только пробиться в тройку на чемпионате России, и чемпионат мира в Стокгольме после такого показался бы ромашковым полем. Но где-то Алена сама принимала неправильные решения, где-то попала под влияние распустившихся взрослых, забывших, что перед ними 17-летний подросток, где-то болела и не могла тренироваться. В общем, Алене не везло и Алена не «везла» — в таких обстоятельствах из черной полосы было не выбраться.

Потом обратная революция и возвращение к Тутберидзе. Алену согласились взять не просто так, а с условием — в кратчайшие сроки вернуть тройной аксель. Никто не знает, чего ей это стоило, особенно после нескольких месяцев раздрая в здоровье и психике, но она вернула аксель. И начала готовиться к важнейшему олимпийскому сезону.

Может быть, тут Алене наконец начало хотя бы немного везти? Она ведь не сидела сложа руки, тренировалась, меняла по желанию тренеров постановку за постановкой, экспериментировала с образами и явно очень хотела в Пекин. Но в начале декабря в банальной ситуации на обычной тренировке Алена так упала с вожделенного тройного акселя, что сломала руку. Гипс, покой и снятие с чемпионата России, практически сразу исключающее Косторную из числа претенденток в олимпийскую сборную. Ее личная драма по этому поводу отошла на второй план за всеми драмами и трагедиями чемпионата России и Олимпиады, но для нее самой от этого меньше не стала. Алена продолжила движение в поисках лучшей жизни и правильного решения — снова ушла из «Хрустального». Теперь уже, видимо, окончательно, потому что инициатором расставания выступила Этери Тутберидзе, и случилось это после — не поверите — еще одного перелома руки Алены. Вскоре после снятия прошлого гипса.

В конце августа Косторной предстоит операция на ноге. Диагноз звучит поэтично и жутко — разрыв вертлужной губы тазобедренного сустава. Травма давняя и обострилась еще в июле, когда Алена вместе с новым тренером Еленой Буяновой работала над программами, восстановив прыжки, строила планы на сезон и вообще вот-вот должна была сыграть главную роль в картине «Возвращение» — возвращение одной из самых талантливых и самобытных фигуристок поколения на большой лед.

Большим желанием Алены, озвученным в недавнем интервью Елене Вайцеховской, было не отмечать свой 19-й день рождения в больнице. Надеюсь, оно исполнилось. А если даже нет, это будет означать, что Косторная на один шаг приблизилась к выздоровлению и возможности полноценно тренироваться. Не верь в глупые присказки, красотка, — счастье обязательно будет.