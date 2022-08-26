Фигуристка Камила Валиева в июле была впервые в 2022 году проверена РУСАДА на допинг

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командном турнире Камила Валиева в июле прошла первую с начала 2022 года проверку на допинг в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), которое ведет расследование в отношении этой спортсменки. Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Всего в июле РУСАДА проверило на допинг 12 российских фигуристов. Третий раз в 2022 году тестирование прошли Александра Трусова, Дарья Усачева, Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Впервые за семь месяцев проверку прошли олимпийская чемпионка Анна Щербакова, Софья Акатьева, Дарио Чиризано, Денис Горелкин, Софья Леонтьева, Максим Некрасов и Елизавета Пасечник.

В 2021 году РУСАДА тестировало Валиеву один раз — 25 декабря во время чемпионата России в Челябинске, допинг-проба спортсменки была направлена в аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лабораторию в Стокгольме. 8 февраля стало известно, что в пробе российской фигуристки от 25 декабря был обнаружен запрещенный препарат триметазидин, попадающий под классификацию S4 списка WADA (гормоны и модуляторы метаболизма). Он используется для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, нормализуя энергетический метаболизм клеток. Препарат не оказывает никакого влияния на результаты спортсменов, но его использование запрещено как в соревновательный, так и во внесоревновательный период.

8 февраля Российское антидопинговое агентство наложило временное отстранение на Валиеву, которое она на следующий день успешно оспорила в независимом дисциплинарном комитете РУСАДА. Международный олимпийский комитет (МОК), WADA и Международный союз конькобежцев подали апелляции на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).

САS не удовлетворил эти иски, посчитав, что на основании очень ограниченных фактов по этому делу и после рассмотрения соответствующих юридических вопросов временное отстранение на спортсменку не может быть наложено из-за исключительных обстоятельств, так как несовершеннолетняя спортсменка является «защищенным лицом» в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом. Валиева была допущена к участию в олимпийском личном турнире фигуристок, в котором заняла четвертое место.