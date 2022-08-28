ISU зарезервировал $2,5 млн на покрытие убытков из-за недопуска россиян
Международный союз конькобежцев (ISU) зарезервировал более 2,5 млн долларов на погашение убытков, связанных с недопуском россиян до международных соревнований.
Международный союз конькобежцев (ISU) зарезервировал более 2,5 млн долларов на погашение убытков, связанных с недопуском россиян до международных соревнований.
Фонд на покрытие проблемных финансовых ситуаций составил 2,5 млн швейцарских франков или 2,58 млн долларов.
В финансовом отчете организации сообщается, что отсутствие российских спортсменов привело к снижению доходов от прав на трансляции в России.
Несмотря на это, в ISU считают, что проведение турниров под эгидой организации на территории России и Белоруссии имело бы негативные последствия.