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13:52 (мск), источник: Sport24

ISU зарезервировал $2,5 млн на покрытие убытков из-за недопуска россиян

Международный союз конькобежцев (ISU) зарезервировал более 2,5 млн долларов на погашение убытков, связанных с недопуском россиян до международных соревнований.

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Источник: РИА "Новости"

Фонд на покрытие проблемных финансовых ситуаций составил 2,5 млн швейцарских франков или 2,58 млн долларов.

В финансовом отчете организации сообщается, что отсутствие российских спортсменов привело к снижению доходов от прав на трансляции в России.

Несмотря на это, в ISU считают, что проведение турниров под эгидой организации на территории России и Белоруссии имело бы негативные последствия.

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