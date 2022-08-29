Болельщики подарили Камиле Валиевой три килограмма лимонов
Фанаты российской фигуристки Камилы Валиевой подарили девушке три килограмма лимонов.
Фанаты российской фигуристки Камилы Валиевой подарили девушке три килограмма лимонов.
"Сегодня мы приготовили очень необычный подарок для Камилы! И она была очень удивлена. Лимоны! Целых 3 кг! Сразу вопрос — что же символизирует наш подарок? Отвечаем. Дело в том, что когда мы встречаемся с Камилой, дарим ей подарки, фотографируемся и общаемся, наши друзья из Китая очень хотят быть тоже рядом с нами, рядом с Камилой.
Поэтому в такие моменты они говорят, что они full of lemons, что означает «полны лимонов». В лимонах содержится кислота, и это означает, что они завидуют «белой» завистью тем, кто сейчас рядом с Ками", — написано в фан-аккаунте Валиевой в Telegram-канале.
Ранее в Сети появился клип на песню «Сила притяжения» с участием Валиевой и певца Вани Дмитриенко.
16-летняя фигуристка — чемпионка Европы в одиночном женском катании и олимпийская чемпионка в командных соревнованиях. Также она становилась чемпионом России и обладателем Кубка страны.