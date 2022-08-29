Текущие события
Футбол. Первый дивизион
20:00
Арсенал
Енисей
Футбол. Зарубежный
21:00
Кадис
Атлетик
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Атлетико
Футбол. Зарубежный
28.08
Эспаньол
Реал
13
Футбол. Зарубежный
28.08
Лечче
Эмполи
11
Футбол. Зарубежный
28.08
Фиорентина
Наполи
00
Все события
Фоторепортажи
29«Зенит» и ЦСКА выдали ярчайший матч в Санкт-Петербурге
17Чемпионат России по регби. «Динамо» Москва — «Енисей-СТМ» Красноярск
10:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Болельщики подарили Камиле Валиевой три килограмма лимонов

Фанаты российской фигуристки Камилы Валиевой подарили девушке три килограмма лимонов.

Наверх

"Сегодня мы приготовили очень необычный подарок для Камилы! И она была очень удивлена. Лимоны! Целых 3 кг! Сразу вопрос — что же символизирует наш подарок? Отвечаем. Дело в том, что когда мы встречаемся с Камилой, дарим ей подарки, фотографируемся и общаемся, наши друзья из Китая очень хотят быть тоже рядом с нами, рядом с Камилой.

Поэтому в такие моменты они говорят, что они full of lemons, что означает «полны лимонов». В лимонах содержится кислота, и это означает, что они завидуют «белой» завистью тем, кто сейчас рядом с Ками", — написано в фан-аккаунте Валиевой в Telegram-канале.

Ранее в Сети появился клип на песню «Сила притяжения» с участием Валиевой и певца Вани Дмитриенко.

16-летняя фигуристка — чемпионка Европы в одиночном женском катании и олимпийская чемпионка в командных соревнованиях. Также она становилась чемпионом России и обладателем Кубка страны.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь