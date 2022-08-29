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18:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тарасова сообщила, что не останется в США и вернется в Россию

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила Sport24, что вылетит из США в Россию 5 сентября.

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Источник: Спорт РИА Новости

На прошлой неделе она сообщила РИА Новости, что отправилась в США с частным визитом.

«У меня билеты в Россию на пятое сентября. Никогда не собиралась оставаться жить в США, не дождетесь», — отметила Тарасова.

Под ее руководством спортсмены завоевали семь золотых олимпийских медалей, а также 41 награду высшей пробы на чемпионатах мира и Европы.

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