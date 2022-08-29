Про Роднину снимут фильм за полмиллиарда рублей. В главных ролях — Любовь Аксенова и Сергей Безруков

В последние годы в России бум фильмов о спорте. Драмы, ситкомы, классические байопики и даже криминальные триллеры — в каких только жанрах отечественные режиссеры не размышляли о спортивном мире. Даже удивительно, что этот поток кинолент практически не задел фигурное катание. Можно вспомнить разве что дилогию «Лед» и сериал «Последний аксель». Правда обе работы касались собственно спорта косвенно и проходили в вымышленной вселенной и рассказывали о придуманных героях. Наконец-то решили затронуть судьбы и реальных звезд. На очереди фильм об Ирине Родниной. Что мы знаем о будущей картине?

Работать над фильмом будут авторы ситкомов и полицейских сериалов

Ирина Роднина — одна из самых выдающихся фигуристок в истории, единственная парница, выигравшая три олимпийские медали. К тому же еще и с двумя разными партнерами. Ее карьера по-настоящему кинематографична и насыщена множеством необычных поворотов. Поэтому желание перенести ее на киноэкраны логично. Автор идеи новой картины — режиссер Константин Статский. Его самая известные работы — фильм о полицейских «Ваша честь» и сериал про сотрудников МВД «Мажор». Статский сразу предупреждает будущих зрителей — фильм будет не только о спорте, но и о личной драме спортсменки. «Меня как режиссера заинтересовала не только возможность снять большое кино о спорте, о спортивных достижениях, здесь также есть возможность рассказать в первую очередь мелодраму», — приводит слова Константина ТАСС.

Вдохновение снять кино о Родниной пришло к Статскому, когда он случайно встретил в интернете один из роликов с церемонии награждения Ирины олимпийскими медалями. Вместо бурной радости фигуристка заплакала, что удивило режиссера. И своим фильмом он хочет ответить на вопрос, почему так произошло. А также показать, что в спорте высоких достижений дорога розами не усыпана. В комментариях под интервью много опасений, что уклон в сторону драмы может повредить картине. К тому же есть определенная усталость зрителя от таких работ. Продакшн закреплен за «Голд Медиа Продакшн», а контролировать процесс будет продюсер Тимур Ванштейн. В его видении фильм под рабочим названием «Роднина» — это песнь о любви к Родине. «Поднимается флаг Родины, звучит гимн Родины, и слезы в ее глазах — это кадры, которые стали символом великих побед нашей страны», — говорит он о новом проекте своей студии.

Сергей Безруков | Источник: AFP 2022

Роль Жука берет Сергей Безруков, но его призывают отказаться от роли

Ванштейн — выходец из КВН и известен работой над телепроектами и семейными сериалами. В драме на большом экране он еще не работал, как и Статский, поэтому для команды «Роднина» будет во многом авторским дебютом. Творческие идеи Ванштейна реализует в жизнь знакомая команда актеров. Видимо, затраты на звездный каст и стали причиной немаленького для такого формата картин бюджета — более чем 425 миллионов рублей, из которых 297 предоставит «Фонд кино». Главная роль отходит Любови Аксеновой. Здесь наверняка сыграли роль личные связи режиссера Статского — Аксенова солировала и в «Мажоре». Последняя ее заметная роль — российский фильм о супергерое «Майор Гром». Знаменитого тренера Станислава Жука сыграет Сергей Безруков, а вот партнера Алексея Уланова — Иван Янковский. Кому достанется роль еще одного ее партнера Александра Зайцева — пока неизвестно.

Вполне возможно, что полноценного кастинга на самом деле еще и не было. Фильм пока существует только в формате концепции и первых наработок сценария. Немудрено, ведь премьера планируется только в 2024 году. Тем не менее проект уже успел наделать шуму. Так, против картины внезапно выступил депутат Госдумы РФ Роман Терюшков. Он даже призвал Сергея Безрукова отказаться от роли. «В России снимут фильм о Родниной. Разве есть такой запрос у российского общества, после высказываний главной героини об СССР и публичной поддержки утечки российских спортсменов в недружественные страны?» — написал экс-министр спорта Московской области в своем телеграм-канале. Непонятно только, как отказ одного Безрукова может помешать картине?

В фильме не будут вспоминать политическую карьеру Родниной

Были и те, кто успел поддержать фильм уже на этой стадии производства. В частности, о проекте позитивно высказался двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко. «Наконец-то, у нас много легендарных спортсменов, надо показывать их нашей молодежи, всему миру. Единственная в мире обладательница трех олимпийских медалей. Нужно снимать такие фильмы, и как можно больше, это очень важно. Буду в первых рядах смотреть этот фильм, очень люблю и уважаю ее», — сказал Плющенко. Он объяснил по-своему и причины слез на церемонии награждения, которые удивили режиссера Стастского. По мнению Евгения — это полное опустошение от переизбытка эмоций. «Это счастье, гордость. Ты идешь к Олимпийским играм четыре года, ты отдаешь для этого все силы, всю свою энергию. Но, побеждая, ты стоишь на пьедестале и видишь свой флаг, слышишь гимн своей страны», — добавил Евгений.

Плющенко также удивляется, почему фильм о Родниной решили снять только сейчас. И призывает работать над картинами о лидерах российского спорта как можно раньше, не ожидая даже завершения их карьеры. Это нужно, по мнению Евгения, для становления характера молодого поколения. «Надо показывать, как они росли, как жили, как тренировались. Это сейчас большинство на тренировки на машинах приезжают, а тогда люди сами добирались, а у нас, фигуристов, лед месяцами не заливали, мы на улице на снегу катались, какой инвентарь у нас был, тоже многие не знают», — сказал Плющенко. Как подробно будут показаны эти стороны жизни Родниной в ее фильме, пока неизвестно. Зато уже понятно — в кино не будет затронута политическая карьера фигуристки и завершится фильм кадрами с той самой последней в ее жизни Олимпиады.