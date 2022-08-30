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14:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Российская фигуристка-чемпионка ушла из спорта в 18 лет

Российская фигуристка Диана Мухаметзянова ушла из спорта в 18 лет. Об этом заявила ее мать Эльмира.

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Источник: РИА "Новости"

Женщина заметила, что фигуристке тяжело дался путь в спорте. «Эмоциональное насилие действительно было, его было много в спортивной жизни моего ребенка. Море слез выплакала Диана, только она одна знает, чего ей это стоило», — написала она.

Мухаметзянова выступала в парном катании, наивысших результатов достигла с Ильей Мироновым. Они серебряные призеры Юношеских олимпийских игр-2020 и финала Гран-при среди юниоров сезона-2019/2020, а также чемпионы Финала Кубка России в категории КМС.

29 апреля сообщалось, что карьеру завершила 19-летняя российская фигуристка Софья Самодурова. Она сосредоточилась на тренерской работе в штабе своего наставника Алексея Мишина. Самодурова — чемпионка Европы 2019 года в одиночном катании.

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