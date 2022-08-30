Татьяна Тарасова оправдалась за фото в США с американским журналистом, который разозлил Тутберидзе
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала фото с американским журналистом Дэйвом Лизом, автором ютуб-канала The Skating Lesson.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала фото с американским журналистом Дэйвом Лизом, автором ютуб-канала The Skating Lesson.
Ранее стало известно, что Тарасова отправилась по личным делам в США. В понедельник Лиз выложил совместную фотографию с российским тренером.
«Я не общалась с этим журналистишкой. Получилось так, что со мной фотографировалось много детей, а тут появился он. Я садилась в машину, а Лиз, наверное, сделал фотографию. Я даже не знаю, как выглядит этот американский журналист. Не знакома с ним лично. Если бы знала его в лицо, то никогда бы не сделала бы с ним фотографию. Ненавижу его за то, что он так низко обижал Этери Тутберидзе!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.
В июле этого года Лиз серией публикаций вывел из себя заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, после чего она написала, что американский журналист «полон дерьма».