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19:06 (мск), источник: Sport24

Татьяна Тарасова оправдалась за фото в США с американским журналистом, который разозлил Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала фото с американским журналистом Дэйвом Лизом, автором ютуб-канала The Skating Lesson.

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Источник: Sport24

Ранее стало известно, что Тарасова отправилась по личным делам в США. В понедельник Лиз выложил совместную фотографию с российским тренером.

«Я не общалась с этим журналистишкой. Получилось так, что со мной фотографировалось много детей, а тут появился он. Я садилась в машину, а Лиз, наверное, сделал фотографию. Я даже не знаю, как выглядит этот американский журналист. Не знакома с ним лично. Если бы знала его в лицо, то никогда бы не сделала бы с ним фотографию. Ненавижу его за то, что он так низко обижал Этери Тутберидзе!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

В июле этого года Лиз серией публикаций вывел из себя заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, после чего она написала, что американский журналист «полон дерьма».

Источник: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДЭВИДА ЛИСА
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