Умер двукратный чемпион СССР по фигурному катанию Александр Веденин

«Федерация фигурного катания на коньках России выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Александра Дмитриевича Веденина. Его профессионализм, четкая гражданская позиция, умение отстаивать свою точку зрения, отзывчивость и уважительное отношение к спортсменам и тренерам являются примером для подражания. Память об этом замечательном спортсмене, тренере и человеке останется в наших сердцах», — говорится в заявлении организации.