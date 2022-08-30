Умер двукратный чемпион СССР по фигурному катанию Александр Веденин

«Федерация фигурного катания на коньках России выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Александра Дмитриевича Веденина. Его профессионализм, четкая гражданская позиция, умение отстаивать свою точку зрения, отзывчивость и уважительное отношение к спортсменам и тренерам являются примером для подражания. Память об этом замечательном спортсмене, тренере и человеке останется в наших сердцах», — говорится в заявлении организации.
Веденин завоевал золото чемпионатов СССР в 1963 и 1965 годах. Также он становился бронзовым призером лично-командного первенства СССР (1967) и Кубка страны (1969). После завершения спортивной карьеры он работал тренером сборной СССР, техническим специалистом, а также тренировал фигуристов из других стран. В последние годы был консультантом сборной России.