Блогер Милохин анонсировал участие фигуристки Медведевой в новом сезоне «Ледникового периода»

«Авербух меня опять позвал, и я опять согласился. Там будет Юля Гаврилина. Валя Карнавал будет, сказали. Я видел, что она тренируется на коньках, не думаю, что она просто так катается. Женя Медведева, скорее всего, будет опять. Говорят, будет самый звездный состав», — сказал Милохин.
Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. В 2018 году она поднималась на вторую ступень пьедестала в одиночном катании и командных соревнованиях. Кроме олимпийских медалей в активе 22-летней спортсменки по две золотых медали чемпионата мира и Европы. Также фигуристка — двукратная чемпионка России.
В прошлом году Медведева в паре с блогером Даней Милохиным стала участницей шоу «Ледниковый период» на первом канале. Ранее сообщалось, что Евгения Медведева появилась в анонсе шоу «Новые танцы» на ТНТ.