Блогер Милохин анонсировал участие фигуристки Медведевой в новом сезоне «Ледникового периода»

«Авербух меня опять позвал, и я опять согласился. Там будет Юля Гаврилина. Валя Карнавал будет, сказали. Я видел, что она тренируется на коньках, не думаю, что она просто так катается. Женя Медведева, скорее всего, будет опять. Говорят, будет самый звездный состав», — сказал Милохин.