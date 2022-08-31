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22:01 (мск), источник: Газета.Ру

Блогер Милохин анонсировал участие фигуристки Медведевой в новом сезоне «Ледникового периода»

Блогер Даня Милохин в интервью на YouTube-канале Насти Ивлеевой рассказал о своем участии в новом сезоне шоу «Ледниковый период». Также он анонсировал участие фигуристки Евгении Медведевой.

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Источник: РИА "Новости"

«Авербух меня опять позвал, и я опять согласился. Там будет Юля Гаврилина. Валя Карнавал будет, сказали. Я видел, что она тренируется на коньках, не думаю, что она просто так катается. Женя Медведева, скорее всего, будет опять. Говорят, будет самый звездный состав», — сказал Милохин.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. В 2018 году она поднималась на вторую ступень пьедестала в одиночном катании и командных соревнованиях. Кроме олимпийских медалей в активе 22-летней спортсменки по две золотых медали чемпионата мира и Европы. Также фигуристка — двукратная чемпионка России.

Последний раз спортсменка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года.

В прошлом году Медведева в паре с блогером Даней Милохиным стала участницей шоу «Ледниковый период» на первом канале. Ранее сообщалось, что Евгения Медведева появилась в анонсе шоу «Новые танцы» на ТНТ.

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