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16:45 (мск), источник: Sport24

«Я теперь ученица 10 Г класса». Фигуристка Усачева показала фотографии с 1 сентября

Российская фигуристка Дарья Усачева опубликовала в социальных сетях фотографии, посвященные Дню знаний — 1 сентября.

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«Всех с первым днем осени. Учащихся с Днем знаний. Я теперь ученица 10 Г класса. Делюсь с вами новыми фотографиями», — написала 16-летняя фигуристка.

Дарья Усачева тренируется в школе «Хрустальный» под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является серебряным призером чемпионата мира среди юниоров.

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