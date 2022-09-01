«Я теперь ученица 10 Г класса». Фигуристка Усачева показала фотографии с 1 сентября
Российская фигуристка Дарья Усачева опубликовала в социальных сетях фотографии, посвященные Дню знаний — 1 сентября.
Российская фигуристка Дарья Усачева опубликовала в социальных сетях фотографии, посвященные Дню знаний — 1 сентября.
«Всех с первым днем осени. Учащихся с Днем знаний. Я теперь ученица 10 Г класса. Делюсь с вами новыми фотографиями», — написала 16-летняя фигуристка.
Дарья Усачева тренируется в школе «Хрустальный» под руководством Этери Тутберидзе. Фигуристка является серебряным призером чемпионата мира среди юниоров.