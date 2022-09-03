Трусова мило поздравила Кондратюка с днем рождения
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине в одиночном катании Александра Трусова поздравила победителя командного турнира Игр Марка Кондратюка с днем рождения.
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине в одиночном катании Александра Трусова поздравила победителя командного турнира Игр Марка Кондратюка с днем рождения.
«С днем рождения, Марк», — подписала фигуристка совместное фото с возлюбленным в соцсетях, добавив эмодзи с сердцем и поцелуем.
«Спасибо, солнышко», — ответил Кондратюк.
Кондратюку исполнилось 19 лет. Помимо олимпийского золота он также выигрывал чемпионаты России и Европы.