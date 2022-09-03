Фигуристка из Эквадора рассказала, что хотела бы потренироваться у Тутберидзе

— Юна Ким. Весь ее прогресс по ходу карьеры в спорте сильно впечатляет. Как она улучшила свое катание, свое представление программ! Это очень сильно. Из россиянок — я очень люблю Александру Трусову. Она ломает все схемы и восприятие этого спорта людьми! Например, четверные. Она единственная женщина, кто умеет их так делать. И будучи девушкой, выйти и сделать пять четверных в олимпийской программе — это вау! Кроме того, меня вдохновляет ее решимость продолжать во что бы то ни стало, пытаться, бороться.