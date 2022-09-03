Даня Милохин замечен на катке в академии «Ангелы Плющенко»
Известный блогер и певец Даня Милохин был замечен на катке в московской академии фигурного катания «Ангелы Плющенко».
Известный блогер и певец Даня Милохин был замечен на катке в московской академии фигурного катания «Ангелы Плющенко».
16-летняя фигуристка Софья Муравьева, которая занимается в академии, опубликовала совместное фото с Милохиным в своих социальных сетях.
Ранее Даня признавался, что может принять участие в новом сезоне телешоу «Ледниковый период», старт которого намечен на нынешнюю осень.