Система бонусов в российском фигурном катании изменена

Некоторые виды вращений (со сложным заходом) будут поощряться сильнее, некоторые прыжковые элементы, наоборот, потеряли в важности. Как и ранее, бонусы не будут выставляться на чемпионате России.

У мужчин бонусными баллами будут оцениваться:

Четверной лутц/флип/риттбергер — 1 балл (ранее оценивались в 2 балла)

Каскад четверной лутц/флип/риттбергер с тройным прыжком — 2 балла

Наличие в программе двух разных четверных прыжков — 1 балл

Наличие в произвольной программе трех и более разных четверных прыжков — 2 балла.

У женщин и девушек:



Сольный тройной аксель — 1 балл (ранее оценивался в 2 балла)

Каскад/комбинация тройной аксель + двойной/тройной прыжок — 1 балл

Сольный четверной прыжок — 1 балл (ранее оценивался в 2 балла)

Каскад/комбинация четверной прыжок + двойной/тройной прыжок — 1 балл

Наличие в произвольной программе двух и более разных четверных прыжков — 2 балла.

Если у женщин и девушек бонусы распределяются одинаково, то у юношей составлена отдельная таблица:

Сольный четверной прыжок — 1 балл

Каскад/комбинация четверной + тройной прыжок — 1 балл (ранее — 2 балла)

Наличие в произвольной программе двух разных четверных прыжков — 1 балл

Наличие в произвольной программе трех и более разных четверных прыжков — 2 балла.

Для всех категорий 1 баллом будут оцениваться вращения четвёртого уровня сложности со средней GOE не ниже +4.