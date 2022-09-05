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19:40 (мск), источник: Sport24

Татьяна Тарасова вернулась из Америки: «Впечатления от поездки хорошие. Хорошо себя ощущаю и в США, и в России»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова сообщила, что вернулась из поездки в Соединенные Штаты.

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Источник: Sport24

«Я прилетела в Россию, сейчас нахожусь в Москве. Впечатления от поездки в США хорошие, самочувствие тоже. Я там работала 10 лет и была уже 100 раз. Хорошо себя ощущаю и в США, и в России», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Зариной Халимхоновой.

О том, что Тарасова улетела в США, стало известно 25 августа. В Америке прославленный тренер попала в щекотливую историю, сфотографировавшись с журналистом Дейвом Лизом, который в свое время вывел из себя Этери Тутберидзе. Позже Тарасова объяснила, как она оказалась на одном фото с автором ютуб-канала The Skating Lesson.

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