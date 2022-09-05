Татьяна Тарасова вернулась из Америки: «Впечатления от поездки хорошие. Хорошо себя ощущаю и в США, и в России»

«Я прилетела в Россию, сейчас нахожусь в Москве. Впечатления от поездки в США хорошие, самочувствие тоже. Я там работала 10 лет и была уже 100 раз. Хорошо себя ощущаю и в США, и в России», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Зариной Халимхоновой.