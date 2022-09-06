Туктамышева представила новую короткую программу под Feeling Good

Фигуристка будет кататься под музыку Feeling good в исполнении Nina Simone. Ученица Михаила Мишина выступила на открытых прокатах сборной Санкт-Петербурга, где во время короткой исполнила двойной аксель, тройной лутц и тройной флип, обойдясь без каскада.