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16:29 (мск), источник: Sport24

Туктамышева представила новую короткую программу под Feeling Good

Чемпионка мира, Европы и России Елизавета Туктамышева представила новую короткую программу для предстоящего сезона, передает корреспондент Sport24 Константин Лесик.

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Источник: Sport24

Фигуристка будет кататься под музыку Feeling good в исполнении Nina Simone. Ученица Михаила Мишина выступила на открытых прокатах сборной Санкт-Петербурга, где во время короткой исполнила двойной аксель, тройной лутц и тройной флип, обойдясь без каскада.

В сезоне-2021/22 Туктамышева катала короткую программу под версию со словами танго «Обливион» (в оригинале это инструментальная композиция, исполненная Астором Пьяццоллой).

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