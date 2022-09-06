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22:54 (мск), источник: Sport24

Ученика Плющенко Лукина госпитализировали после выступления на первенстве Москвы

15-летний фигурист академии «Ангелы Плющенко» Марк Лукин был госпитализирован с травмой ноги после выступления на первенстве Москвы среди юниоров.

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Источник: Sport24

"Марк сегодня во время проката пробил себе ногу коньком — прыгал каскад тройной лутц — тройной тулуп, при выезде с тулупа упал и нанес себе пяткой травму, при этом потом встал и докатал программу до конца.

Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей. Дай бог, чтобы все было в порядке", — рассказал ТАСС двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Лукин по итогам короткой и произвольной программ занял 20-е место.

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