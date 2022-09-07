Неизвестный пытался поджечь каток «Хрустальный», где тренируется группа Тутберидзе

По информации источника, мужчина в оранжевой робе попытался поджечь спортивный комплекс, который располагается на Профсоюзной улице. Для совершения поджога преступник воспользовался горючей жидкостью (предположительно, там был смешанный с маслом бензин), которую принес с собой в бутылке. Неизвестный вылил смесь в щель окна и поджег.

Однако сразу смесь не загорелась, поэтому мужчине пришлось вернуться на место преступления, чтобы поджечь ее еще раз. После чего неизвестный скрылся, из здания начал идти дым. Охране удалось быстро локализовать распространения огня, чтобы не допустить крупного возгорания.