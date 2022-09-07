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15:47 (мск), источник: Газета.Ру

Неизвестный пытался поджечь каток «Хрустальный», где тренируется группа Тутберидзе

Ночью 7 сентября неизвестный мужчина совершил нападение на спортивный комплекс «Хрустальный», в котором тренируются фигуристы под руководством Этери Тутберидзе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, мужчина в оранжевой робе попытался поджечь спортивный комплекс, который располагается на Профсоюзной улице. Для совершения поджога преступник воспользовался горючей жидкостью (предположительно, там был смешанный с маслом бензин), которую принес с собой в бутылке. Неизвестный вылил смесь в щель окна и поджег.

Однако сразу смесь не загорелась, поэтому мужчине пришлось вернуться на место преступления, чтобы поджечь ее еще раз. После чего неизвестный скрылся, из здания начал идти дым. Охране удалось быстро локализовать распространения огня, чтобы не допустить крупного возгорания.

В СМИ появилась информация, что целью преступника был не спортивный комплекс, а пункт участковой избирательной комиссии (УИК). Однако он располагается с другой стороны здания, и полиция предполагает, что не он был целью злоумышленника.

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