Российскому фигуристу запретили выступать за Швейцарию

Причины такого решения неизвестны. Однако, по информации агентства, проблема может заключаться в несоблюдении одного из правил конституции ISU, согласно которому фигурист может поменять флаг только в случае получения гражданства принимающей страны или как минимум годичного проживания на ее территории. Ожидается, что решение по переходу Мурашова вынесут в ближайшее время.