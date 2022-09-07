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15:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Российскому фигуристу запретили выступать за Швейцарию

Международный союз конькобежцев (ISU) запретил российскому фигуристу Егору Мурашову выступать за Швейцарию. Об этом со ссылкой на источник, близкий к ситуации, сообщает РИА Новости.

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Причины такого решения неизвестны. Однако, по информации агентства, проблема может заключаться в несоблюдении одного из правил конституции ISU, согласно которому фигурист может поменять флаг только в случае получения гражданства принимающей страны или как минимум годичного проживания на ее территории. Ожидается, что решение по переходу Мурашова вынесут в ближайшее время.

Ранее российские фигуристки Мария Дмитриева и Ульяна Ширяева приняли решение сменить спортивное гражданство. Дмитриева планирует выступать за сборную Израиля, Ширяева отправится в Канаду.

22-летний Мурашов объявил о переходе под флаг Швейцарии в начале сезона-2021/2022. У фигуриста нет гражданства страны. На чемпионате России 2020 года он занял 14-е место.

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