Российский фигурист выразил желание выступать за Казахстан

Отмечается, что 22-летний спортсмен и его команда в настоящее время находятся в стадии переговоров о переходе в сборную Казахстана. Для этого ему потребуется релиз от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). На данный момент никаких документов не оформлено.

«Сразу могу сказать: у меня, по крайней мере, никаких обращений ни от Казахстана, ни от самого Савосина не было. Я сейчас позвоню, уточню, узнаю, может, до меня просто пока не дошли бумаги. Но думаю, что и до ФФККР не дошли. Пока ничего вам сказать не могу, информации нет», — сказал Горшков в интервью Meta-ratings.