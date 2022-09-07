Российский фигурист выразил желание выступать за Казахстан
Российский фигурист Роман Савосин планирует выступать за Казахстан, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Российский фигурист Роман Савосин планирует выступать за Казахстан, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Отмечается, что 22-летний спортсмен и его команда в настоящее время находятся в стадии переговоров о переходе в сборную Казахстана. Для этого ему потребуется релиз от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). На данный момент никаких документов не оформлено.
В свою очередь президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков отреагировал на эту информацию.
«Сразу могу сказать: у меня, по крайней мере, никаких обращений ни от Казахстана, ни от самого Савосина не было. Я сейчас позвоню, уточню, узнаю, может, до меня просто пока не дошли бумаги. Но думаю, что и до ФФККР не дошли. Пока ничего вам сказать не могу, информации нет», — сказал Горшков в интервью Meta-ratings.
В составе сборной России Савосин стал серебряным призером чемпионата мира среди юниоров 2019 года, он также участвовал в этапах взрослой и юниорской серий Гран-при и в международных турнирах категории Б.